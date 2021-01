Madalina Ghenea shock, parlano gli avvocati della modella

Colpo di scena inaspettato nel caso più discusso del momento: la modella rumena Madalina Ghenea non ci sta e si rivolge ai suoi avvocati. Ecco cosa è successo!

Il caso che vede coinvolto il calciatore Nicolò Zaniolo e la modella rumena Madalina Ghenea si arricchisce di nuovi e interessanti colpi di scena. A sorpresa, infatti, la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post molto particolare che spiega la sua versione dei fatti.

Sul suo account Instagram, infatti, la modella ha pubblicato una lettera dei suoi due avvocati in cui prende le distanze dalla vicenda: questa lettera ha lasciato tutti i fan sbigottiti.

Solo qualche giorno fa, il calciatore aveva lanciato una rivelazione sconcertante in cui ha annunciato l’incombente paternità. La sua situazione però non è affatto semplice perchè la relazione tra lui e la madre di suo figlio si è da tempo conclusa.

Nel prendersi le sue responsabilità, il ragazzo ha anche tirato in gioco Madalina Ghenea, sua presunta fidanzata, alla quale sarebbero state associate delle parole.

Ecco la risposta della famosissima modella e attrice rumena.

Madalina Ghenea smentisce tutto: parlano i suoi avvocati

Madalina Ghenea, la bellissima modella e attrice rumena è di recente al centro della cronaca per il discusso caso del calciatore Nicolò Zaniolo. Il ragazzo 22enne ha di recente annunciato la sua imminente paternità tirando in ballo anche la Ghenea.

“La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro“, aveva scritto il ragazzo sul suo profilo Instagram.

Ma è davvero questa la verità?

Dal suo profilo Instagram, Madalina ha regalato ai fan e alla cronaca la sua versione dei fatti attraverso una lettera di uno studio legale firmata dai suoi avvocati.

Nella didascalia della foto, la donna ha allegato un lungo testo contenente la sua spiegazione e le sue verità. La modella ha dichiarato di non aver mai intrapreso una relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo.

Madalina Ghenea ha sostenuto, dunque, di aver incontrato Zaniolo solo una volta e grazie a delle amicizie in comune: “Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro“.

Nella lettera degli avvocati della Ghenea è ben specificato che tra i due non c’è mai stata una relazione sentimentale e che quelle che sono state diffuse sono solo delle inaccettabili bugie mediatiche che potrebbero anche portare danno alla figlia della modella.

“Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perchè prima ancora di essere un personaggio pubblico sono una mamma“, ha scritto la donna sul suo profilo social.

Gli avvocati della donna hanno concluso la lettera con l’intenzione di intraprendere tutti i dovuti provvedimenti legali contro coloro che hanno sfruttato e strumentalizzato questa invenzione e contro tutti coloro che l’hanno criticata per l’accaduto.

