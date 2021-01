Greta Thunberg compie 18 anni: il suo desiderio più grande

Greta Thunberg, l’attivista svedese per l’ambiente, ha compiuto 18 anni ed è più combattiva che mai.

La “piccola” Greta Thunderg, la ragazzina che ha svegliato le nostre coscienze a proposito della crisi climatica, ieri, 3 gennaio 2021, ha festeggiato un importante compleanno.

Greta Thunberg maggiorenne: i suoi successi

Greta Thunberg ha compiuto 18 è diventata maggiorenne.

La sua protesta, poi dilagata a livello mondiale, è iniziata 3 anni fa, quando scioperava da sola davanti al Parlamento di Stoccolma, ogni venerdì.

Da quel momento ha fatto moltissima strada, sensibilizzando i suoi coetanei sulla catastrofica crisi climatica che stiamo vivendo e parlando ai potenti della Terra, ammonendoli con parole di fuoco e invitandoli a prendere provvedimenti urgenti prima che sia troppo tardi, come accaduto durante il suo discorso alle Nazioni Unite.

In meno di un anno dall’inizio della campagna del 2018 Fridays for future Greta Thunberg ha parlato al Parlamento europeo, ha incontrato Papa Francesco e si è persino rivolta alla Camera dei Comuni nel Regno Unito.

Il suo attivismo l’ha portata ad essere eletta persona dell’anno dalla rivista Time, nel 2019, la celebrità però non sembra averle dato alla testa.

In un’intervista pubblicata sul Sunday Times la ragazza ha dichiarato: “la mia fama non durerà per sempre, perciò sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile”.

L’attivista per l’ambiente ha aggiunto che, come regalo di compleanno, vorrebbe che tutti facessero di più per salvare il pianeta.

Per se stessa Greta, non vuole niente, per non contribuire, tramite il consumismo personale, all’inquinamento dell’ambiente. “Non ho bisogno di abiti nuovi. Conosco persone che ne hanno e potrei chiederne uno in prestito o se ne hanno qualcuno che a loro non serve più. Nel peggiore dei casi, comprerei dei vestiti di seconda mano”.

Se le si accenna a personaggi famosi che hanno fatto loro la causa ecologista lei sostiene che non le interessano e che lei non vuole dire a nessuno cosa deve fare, ma che se si battono per una causa e non praticano quello che predicano non potranno essere presi seriamente.

In un tweet sul social network Twitter la Thunberg si è augurata che il 2021 sia “l’anno del risveglio”.

La ragazzina ha anche sottolineato come la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sulla fidacia delle persone negli scienziati. Lei ricorda però che non diamo abbastanza ascolto agli scienziati che si occupano del clima e della biodiversità.

Insomma, Greta Thunberg ha compiuto 18 anni, ma non ha perso un grammo della sua carica.

Unimamme, voi sapevate che la più importante attivista per il clima è diventata maggiorenne?