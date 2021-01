Melissa Satta sta vivendo un periodo difficile a causa della separazione da Kevin Prince Boateng. Poi ribadisce di voler proteggere il figlio da tutto questo. Scopriamo di più.

Il 21 dicembre Melissa Satta ha annunciato la separazione da Boateng. I due si stanno separando in totale serenità e nel pieno risetto del loro piccolo. Sul suo profilo Instagram, l’ex velina, infatti, ha dichiarato: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

Melissa Satta e quel sogno sfumato di allargare la famiglia

La Satta nel suo post, ha ringraziato, poi, Boateng per il tempo trascorso insieme e ovviamente per la loro gioia più grande, il piccolo Maddox. Melissa Satta, infatti, ha sempre cercato di proteggere il figlio già quando la crisi arrivò due anni dopo la sua nascita. La crisi durò solo qualche mese. Il desiderio di allargare la famiglia, infatti, lasciò svanire i rancori come lei stessa raccontò al settimanale Gente, a maggio. In particolare, dichiarò che lei e il marito avevano deciso di ridarsi un’altra possibilità e di salvaguardare la loro famiglia. Poi rivelò il suo desiderio: “ ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme perciò vorrei che Maddox avesse la stessa possibilità. Vorrei avere un altro figlio. Maschio o femmina”.

La loro relazione, quindi, aveva già vissuto un periodo difficile che mamma Melissa aveva cercato di affrontare senza intaccare l’equilibrio di suo figlio, tuttavia, l’ultima crisi si è rivelata essere davvero profonda dato che, nei rispettivi social, non apparivano più insieme. A proposito, avete letto cosa succede in caso di separazione con un neonato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Ma facciamo un passo indietro. I due si sono conosciuti nel 2011, tre anni dopo nasce Maddox e nel 2016 decidono di convolare a nozze. I problemi cominciano a sorgere a causa del lavoro di lui che lo porta a vivere lontano dalla famiglia. Come abbiamo già detto, infatti, la crisi arriva già nel 2019 che termina con una riconciliazione e la promessa di allargare la famiglia. A proposito, vi ricordate di quando giravano voci della presunta seconda gravidanza della showgirl?

La Satta, infatti, aveva fatto delle dichiarazioni in cui affermava la necessità in un rapporto di “venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”. E poi aveva detto: “Ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme”. Sembrava, quindi, determinata a riprovaci. Le cose, poi, sono andate come già sappiamo.

Proprio in questi giorni, su Instagram, Melissa Satta si è trovata costretta a fare un video di spiegazioni. A pochi giorni dalla separazione, infatti, le è stato attribuito un flirt con il figlio di un noto imprenditore, tale Matteo Rivetti. La donna, ad ogni modo, ha smentito categoricamente la notizia.

E voi unimamme cosa ne pensate della separazione di Melissa Satta con Kevin Prince Boateng?