Chrissy Teigen, dopo essersi mostrata in lacrime per la perdita del figlio, affida di nuovo a Instagram uno sfogo molto personale in cui rivela di non poter più avere figli.

Chrissy Teigen sul suo profilo Instagram si è lascata andare ad uno sfogo molto intimo, pubblicando la foto del suo corpo in seguito alla perdita del figlio avvenuta a 20 settimane e riflettendo sul postpartum. Leggiamo le parole scritte dalla Teigen.

Chrissy Teigen e il suo messaggio di speranza

Qualche giorno fa Chrissy, su Instagram, ha postato uno scatto sul suo profilo in cui indossa un abito che evidenzia il corpo: “Questa sono io e il mio corpo, proprio ieri”, ha scritto. Nella foto, infatti, è ancora evidente la sua pancia e per questo ha voluto parlare di come si sente. A proposito, date un’occhiata ai 7 sintomi per capire se soffrite di depressione post partum.

Nel lungo post, la modella statunitense ha proseguito spiegando che non sa il perché appaia ancora devastato, ma si dice comunque orgogliosa del suo corpo e della sua forza.

Perdere un figlio è già una tragedia immane se poi ci si aggiunge lo stress post partum dovuti ai cambiamenti fisici e psicologici, il mix è davvero drammatico. Un vero e proprio trauma nel trauma.

A causare la morte del figlio di Chrissy Teigen e John Legend è stato un distacco della placenta che, purtroppo, non guarì, causando un’intensa emorragia molto difficile da fermare. Quando apprese la notizia della morte del figlio Jack, la modella pubblicò delle foto su Instagram in cui mostrava il suo dolore per la perdita del piccolo. Una serie di foto in bianco e nero davvero strazianti la ritraevano devastata e in lacrime che vi abbiamo già mostrato.

La Teigen, poi, già madre di Luna, di 4 anni, e Miles, di 2, ha espresso il suo grande dolore per il fatto di non poter più avere bambini. Ha fatto sapere, infatti, di amare la gravidanza e la possibilità di poter crescere una vita dentro di lei, ma si è detta comunque fortunata perché ha avuto due piccoli che crescono giorno dopo giorno.

La modella ha voluto, dunque, lanciare un messaggio positivo a tutte coloro che stanno affrontando un periodo così difficile come il suo, spingendole a farsi forza e a raccontare il loro dolore, senza chiudersi in loro stesse.

