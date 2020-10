“Ne avevo bisogno”: Chrissy Teigen dopo l’aborto spiega il perché delle foto

Chrissy Teigen, la moglie di John Legend, è tornata a parlare del suo aborto raccontando in dettaglio cosa è successo. Ad inizio di ottobre una notizia terribile ha sconvolto la vita di John Legend e di sua moglie Chrissy Teigen. I due erano felici ed emozionati per l’arrivo del loro terzo figlio, ma, purtroppo, a causa di un’emorragia Chrissy ha perso il bambino. LEGGI ANCHE: JOHN LEGEND A CHRISSY TEIGEN DOPO L’ABORTO SPONTANEO: “MERAVIGLIATO DELLA TUA FORZA” Sono stati dei momenti e dei giorni duri e pesanti da sopportare e lei ha voluto condividere sui social tutto il suo dolore e la sua disperazione, pubblicando una serie di foto molto private. Chrissy Teigen, moglie di John Legend: “L’aborto? Un dolore mai provato”

La moglie di John Legend ha da poco pubblicato un lungo post nel quale torna a parlare del dolore che ha provate, ma che sta ancora provando, dopo la perdita del suo bambino. Ha iniziato raccontando dell’affetto che ha ricevuto dopo l’aborto sia da parte delle persone che conosce, ma anche da chi non conosce di persona. Molti dei quali hanno condiviso incredibili esperienze personali, alcuni hanno condiviso libri ed anche poesie.

Ha poi raccontato quello che è successo quel tragico giorno, le paure, le speranze che i sono interrotte per salvare Jack ed il momento del parto. Un’esperienza che mai dimenticherà, parole forti di una donna anche molto coraggiosa che ha dovuto salutare il figlio appena nato per sempre: “Mia madre, John e io lo abbiamo abbracciato e gli abbiamo detto addio in privato, la mamma singhiozzava pregando in thailandese. Ho chiesto alle infermiere di mostrarmi le sue mani e i suoi piedi e li ho baciati ancora e ancora e ancora“.

Un dolore che non dimenticherà mai, ancora adesso pensa di essere incinta tenendosi la pancia e le capita di piangere durante la giornata.

Ha poi parlato anche delle foto che ha voluto che la mamma le scattasse quando era in sala parto. Foto forti, ma anche se dolorose lei ne aveva bisogno: “John era molto titubante , ma o ne avevo bisogno. Voleva che come si ricordino i momenti belli della vita, il giorno del matrimonio, la nascita degli altri due figli anche questo momento lo voleva ricordare: “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma”.

Adesso cerca di passare quanto più tempo possibile con Luna e Miles e a chi le ha scritto che questa esperienza ha creato un buco nel suo cuore risponde: “Certamente un buco si è creato, ma è stato riempito dall’amore per una creatura che ho amato tantissimo. Non sembra vuoto, questo spazio. Sembra pieno”.

Voi unimamme avete letto il bellissimo post della modella? Cosa ne pensate delle sue parole?