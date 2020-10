John Legend ha perso il figlio: tutto il dolore in un messaggio devastante

John Legend ha perso il figlio, il cantante e la bellissima moglie sono devastati. In un post su Instagram tutto il loro dolore.

Un annuncio che non avremmo mai voluto leggere è quello che poche ore fa ha dato la moglie del cantante statunitense, John Legen. La donna, Chrissy Teigen, 34 anni,già madre di due bambini ha condiviso con i fan una serie di foto in bianco e nero ed un messaggio devastante.

La donna era in attesa del suo terzo figlio, ma purtroppo le cose non sono andate bene.

John Legend ha perso il figlio: il toccante messaggio

Dopo un primo annuncio per un ricovero urgente, Chrissy Teigen, aveva rassicurato i suoi fan affermando che i medici sapevano cosa fare e di stare tranquilli. Purtroppo dopo poche ore da quella dichiarazione ecco che ne fa un’altra molto triste, ha perso il figlio che portava in grembo.

Una notizia che ha sconvolto i genitori, ma anche i tanti fan del cantante e della coppia. L’annuncio è stato dato su Instagram correlato da una serie di foto in bianco e nero e molto commoventi, lei che piange o distesa nel lette mentre il marito l’abbraccia.

Si è trattato di un aborto spontaneo , il post su Instagram è carico di dolore: “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.

Per poi continuare: “Non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo appena prima di lasciare l’ospedale. Ma per qualche motivo aveva iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Ha lavorato duramente per fare parte della nostra famiglia e ne farà parte per sempre”.

Poi rivolgere anche un toccante messaggio al piccolo: “Mi spiace tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”.

Conclude il post dicendo che lei e John sono “così grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che siamo stati in grado di sperimentare, ma ogni giorno non può essere pieno di sole. In questi giorni bui, siamo addolorati e abbiamo grida di dolore. Ma ci abbracceremo, ci ameremo di più e infine ce la caveremo“.

Il piccolo Jack sarebbe stato il terzo figlio della coppia. L’annuncio della gravidanza era stato dato solo qualche mese fa, quando nell’ultimo video clip del cantante si scorge il pancino della modella. Notizia confermata poi da Teigen che aveva annunciato anche il sesso, un maschietto.

