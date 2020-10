John Legend e Chrissy Teigen rompono il silenzio dopo l’aborto

John Legend dedica un messaggio molto commovente su Instagram alla moglie Chrissy Teigen dopo la perdita del figlio avvenuta per aborto spontaneo.

John Legend e Chrissy Teigen, poco tempo fa, hanno dovuto affrontare un aborto spontaneo, il cantante e la moglie ne avevano parlato sui social postando anche alcune foto scattate in ospedale che avevano colpito molto i fan.

John Legend e Chrissy Teigen: le parole dopo l’aborto spontaneo emozionano

Il 1 ottobre scorso il noto cantante John Legend aveva dato l’annuncio che lui e sua moglie Chrissy Teigen avevano perso il loro terzo bambino, a cui avevano già dato il nome di Jack. Hanno infatti due bambini, una bambina Luna Simone di 4 anni e Miles Theodore di 2.

John Legend e ChrissyTeigen sono molto attivi sui social e hanno voluto condividere anche quel bruttissimo momento con tutti coloro che li seguono. Alcune ore fa Chrissy ha postato un messaggio del marito.

“Questo è per Chrissy.Ti amo e amo tantissimo te e la nostra famiglia. Abbiamo sperimentato i picchi più alti e quelli più bassi insieme. Vederti incinta dei nostri figli è stato commovente, un’esperienza che ti fa sentire umile.“.

“Sono meravigliato della forza che hai mostrato nei momenti più difficili. Quale dono meraviglioso è portare la vita in questo mondo. Abbiamo sperimentato il miracolo, la gioia e il potere di questo dono e ora lo abbiamo sentito profondamente nella sua innata fragilità.“

“Ho scritto questa canzone perché ho fede che per quanto cammineremo su questa terra, terremo le mani l’uno dell’altra attraverso ogni lacrima, ogni su e giù, ogni test“.

La canzone a cui si riferisce è Never Break.

“Ce lo siamo promessi a vicenda nel giorno del nostro matrimonio 7 anni fa e ogni sfida che abbiamo affrontato ha reso più potente quella promessa, più resiliente. Il nostro amore durerà. Non ci separeremo mai.”

John Legend ha infine ringraziato tutti per le preghiere, gli auguri e i doni ricevuti ed ha concluso con una presa di coscienza importante:

“Abbiamo sentito così tante storie di come altre famiglie hanno provato questo dolore, spesso soffrendo in silenzio. E’ un club di cui nessuno vorrebbe far parte ma è confortante sapere che non siamo soli“.

Unimamme, cosa ne pensate di questo commovente messaggio?

Legend e Teigen sicuramente stanno soffrendo moltissimo in questo momento, ma è sicuramente importante il fatto che abbiano sdoganato il dolore di un aborto spontaneo, molto frequente ma del quale si parla poco.

Noi vi lasciamo con le parole sull’aborto spontaneo di Costanza Caracciolo.

