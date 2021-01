Durante l’intervista con Mara Venier, Eleonora Daniele ha fatto una rivelazione nel programma pomeridiano Domenica In. Poi spiega, “Ho deciso insieme a mio marito” . Scopriamo di cosa si tratta.

Nel salotto televisivo della zia Mara, Eleonora Daniele ha parlato della figlia Carlotta e ha annunciato un’importante decisione riguardante la piccolina. La Daniele ha rivelato la sua decisione proprio da Mara Venier, a Domenica In, non a caso, tra le due si è instaurato un rapporto di grande complicità.

Eleonora Daniele rimanda il battesimo della figlia

Eleonora Daniele e Mara Venier sono legate da una profonda amicizia, nata soprattutto per il fatto di essere entrambe veneziane. Ebbene, durante la scorsa puntata, ospite in collegamento con la zia Mara ha spiegato che, alla luce della complessa situazione in Italia, ha preferito rinviare il battesimo di Carlotta. In particolare, ha dichiarato: “Con tutto quello che è successo, abbiamo rimandato di un paio di mesi, sperando di stare tutti tranquilli. Mara, adesso pesa dieci chili, non riusciresti a prenderla in braccio”. Tale decisione, ovviamente, è stata presa insieme al marito Giulio Tassoni con il quale è convolata a nozze il 15 settembre 2019, dopo 16 anni di fidanzamento.

Mara si è detta d’accordo con la loro decisione, tuttavia, ha confessato di aver già preparato “il vestito ed il cappello con la veletta” pronti per l’occasione. A questo punto, però, ha spiegato, li conserverà fino a quando potrà finalmente indossarli, stringendo a sé la piccola Carlotta. A proposito, avete visto le immagini del primo Natale della conduttrice di Storie Italiane con la sua primogenita?

Qualche tempo fa, Eleonora aveva spiegato di trovare nella Venier, un supporto costante ed una persona pronta ad appoggiarti, anche nei momenti di maggiore difficoltà: “Zia Mara… io la chiamo così. È una donna unica. Grazie a lei, supererò tutte le paure di questi giorni difficili”.

Carlotta arriva dopo tanti tentativi, nonostante l’età avanzata della Daniele. Una gravidanza, quindi, tanto sperata che Eleonora e Giulio stanno vivendo giorno dopo giorno con immensa gioia e gratitudine. A tal proposito, avete visto il nido di neomamma della bella veneziana?

E voi unimamme, cosa ne pensate della decisione di Eleonora Daniele di rimandare il battesimo di Carlotta?