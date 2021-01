La presentatrice Eleonora Daniele ha trascorso il primo Natale da mamma con la figlia Carlotta e ha voluto celebrarlo.

Unimamme, nel 2020 ci sono state tante vip che sono diventate mamme per la prima volta.

Una di loro è la presentatrice di Storie italiane: Eleonora Daniele che, a fine maggio, ha coronato il suo sogno di maternità con la piccola Carlotta.

Come tante altre mamme celebri, Eleonora Daniele ha postato alcune immagini della piccina, senza però mostrarne il volto, sui social. Su Instagram la conduttrice vanta 171 mila followers che gradiscono sempre qualche scatto di Carlotta.

La presentatrice non ha deluso i suoi fan in occasione delle feste appena trascorse e infatti ha condiviso un dolcissimo scatto in cui tiene in braccio la sua piccolina.

Ecco che cosa ha scritto nella didascalia: “Auguri felici a tutti di Buon Natale da me e Carlotta ❤️ #ilsuoprimonatale🎅“.

L’immagine è molto semplice, ma trasmette tutta la tenerezza che questa mamma nutre per la figlia di 7 mesi avuta dal marito Giulio Tassoni.

I due sono insieme da 16 anni, ma si sono sposati solo il 14 settembre del 2019. A pochi mesi dal matrimonio la conduttrice ha annunciato la gravidanza.

Lo aveva fatto durante la sua trasmissione: Storie italiane che va in onda su Rai Uno e di cui lei è al timone dal 2013.

Dopo soli 3 mesi dal parto Eleonora Daniele è tornata a condurre lo show, anche se ha raccontato che era un po’ difficile staccarsi dalla sua bambina. A casa con la bimba c’era una tata, una persona fidata e quindi la presentatrice poteva lavorare in serenità.

A ogni modo la foto pubblicata su Instagram ha ottenuto 32,9 mila Like e più di 2000 messaggi.

I suoi numerosi fan hanno risposto entusiasti facendole gli auguri e scrivendo commenti come: “che bella Carlotta”, “Siete stupende”. Nella foto infatti si intravede il volto della piccina.

Anche mamma Eleonora si sta godendo le feste con la sua famiglia, infatti, dopo l’ultima puntata del 31 dicembre 2020 Storie italiane riprenderà solo lunedì 4 gennaio con la seconda parte della sua edizione.

Unimamme, a voi è piaciuto questo tenero scatto mamma figlia? Seguite sui social Eleonora Daniele?