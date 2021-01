Adriano Celentano compie gli anni: la dedica piena d’amore della figlia

Adriano Celentano ha appena compiuto gli anni, sua figlia Rosita gli ha fatto gli auguri su Instagram.

Unimamme, oggi si celebra un anniversario importante, quello di una grande icona della televisione e della musica italiana.

Adriano Celentano: una ricorrenza importante

Il 6 gennaio di 83 anni fa nasceva infatti a Milano, nella mitica via Gluck poi celebrata in una delle sue canzoni più note, Adriano Celentano.

Celentano, oggi professionista stimato e riconosciuto è rimasto orfano di padre a 13 anni, ed era il quinto di 5 figli nati da emigrati foggiani in Lombardia.

Il suo nome è un tributo alla sorella morta di leucemia a 9 anni, quattro anni prima che lui venisse alla luce.

Nel 1959, a soli 21 anni, partecipò al festival di Ancona vincendo alla grande con: Il tuo bacio è come un rock.

Da allora non si è mai fermato, mietendo grandi successi e affermandosi come uno dei cantanti nostrani migliori del suo periodo.

In occasione del suo 83esimo compleanno, sua figlia Rosita, nata dal matrimonio con Claudia Mori, ha deciso di fargli gli auguri via social, precisamente su Instagram, postando una vecchia foto di famiglia di Celentano insieme ai figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Ecco che cosa ha scritto: “Buon Compleanno papà! 💜🌹🎁 ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba. 🥰 il profumo del tuo dopobarba l’ho impresso nella mente: Agua Brava. In fondo sono ancora e sempre lì, ad osservarti dallo specchio, mentre ti passi la schiuma da barba sul visto e poi ti radi delicatamente con la lametta nuova. 🦋 grazie papà! Per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano.”

Rosita, sorella maggiore di Rosalinda Celentano che di recente ha partecipato a Ballando con le stelle, ha aggiunto: “e sopratutto GRAZIE per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose.🙏🏼 quando mi dicevi:”Non si fa. Non si gioca a far del male agli animali, anche i più piccoli. E se lo facessero a te? Se fossi tu quella lucertola? Quel moscerino?” 🤍 si chiama EMPATIA. Auguri papà. Ti voglio bene sempre”.

Rosita lavora soprattutto in radio e a teatro. Verso la fine degli anni 70′ ha partecipato ad alcuni film insieme ai suoi genitori. Dopo una breve esperienza nel mondo musicale la primogenita del Molleggiato, nel 1989 ha condotto il Festival di Sanremo.

Di recente Adriano Celentano è intervenuto a Domenica In per fare gli auguri di buon anno a Mara Venier e ha spiegato come lui e sua moglie stiano vivendo questo momento, molto particolare.

Il presentatore ha raccontato che loro sono chiusi in casa da un anno e che qualcuno gli ha già portato il “vestito a righe”. Celentano ha anche aggiunto: “Non mi sono mai vaccinato però adesso sia io che Claudia (Mori, ndr) siamo d’accordo di farlo”.

Unimamme e voi cosa ne pensate della bella dedica di Rosita al padre?