Rosalinda Celentano: dopo il tumore nuovi problemi di salute

Rosalinda Celentano, partecipante a Ballando con le Stelle ha avuto di nuovo dei problemi.

Rosalinda Celentano stava partecipando con successo come concorrente a Ballando con le stelle, insieme alla sua insegnante Tinna Hoffman.

Rosalinda Celentano: aggiornamenti sulla sua salute

Non tutto però in questa trasmissione in onda su RaiUno, sta andando secondo i piani.

Quando tutto ormai sembrava pronto per l’avvio di Ballando con le stelle Daniele Scardina e Samuel Peron, che avrebbe dovuto essere il partner di ballo di Rosalinda Celentano, sono risultati positivi al coronavirus. Poi Raimondo Todaro ha avuto l’appendicite, ora però è proprio la volta di Rosalinda Celentano di avere dei problemi.

In tanti hanno avuto modo apprezzare la bravura di Rosalinda Celentano, ma anche il coraggio di questa donna che ha parlato del tumore avuto quando aveva 47 anni.

A Storie italiane la partner di ballo Tinna Hoffman ha raccontato che la figlia del Molleggiato ha avuto dei seri problemi al ginocchio e che è stata costretta a fare degli accertamenti medici urgenti.

La Celentano ha fatto una risonanza magnetica e ha sospeso, ovviamente la prove per lo show di Milly Carlucci. Non si sa se potrà essere presente sabato. Rosalinda Celentano non ha avuto una vita semplice, oltre al tumore che l’ha colpita qualche anno fa ha dovuto superare anche la dipendenza dall’alcol e la depressione da cui è uscita grazie alla sua passione per la musica, l’arte e il disegno. Ora invece deve far fronte a forti dolori al ginocchio. Noi speriamo che riesca a superare presto anche quest’ultima difficoltà.

Rosalinda Celentano deve far fronte a forti dolori al ginocchio.

