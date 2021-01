Decathlon ha ritirato un prodotto per bambini: il rischio è alto

Decathlon, la famosissima catena di negozi di articoli sportivi, ha appena ritirato un prodotto per bambini: il rischio è alto per la sicurezza dei più piccoli.

Sul sito di Decathlon, la famosa catena di negozi di articoli sportivi per tutta la famiglia, è appena stato pubblicato un avviso: i consumatori sono stati chiamati a controllare un prodotto per bambini molto diffuso. A rischio, infatti, c’è la sicurezza dei più piccoli.

Molto spesso le aziende richiamano prodotti in cui c’è presenza di allergeni o di contaminazione, come accaduto ad esempio con un prodotto alimentare di ampio consumo.

Questa volta, invece, il richiamo non riguarda un prodotto alimentare ma un capo e a rischio c’è l’incolumità e la sicurezza del bambino stesso.

Ecco di che prodotto si tratta e la scheda di richiamo pubblicata dall’azienda.

Decathlon ha richiamato un prodotto per bambini: ecco tutte le informazioni

Il richiamo di Decatholon riguarda un costume da bagno per bambini e più precisamente il costume da bagno bambino corto “Olaian”. Il richiamo, inoltre, riguarda tutti quelli acquistati a partire dall’11 marzo 2019.

Marca prodotto: Olaian

Olaian Nome prodotto: Costume mare 500SE bambino corto

Costume mare 500SE bambino corto Modello: 8518136

8518136 Codice articoli richiamati: 2609002 – T10 anni, 2609003 – T4 anni, 2609004 – T6 anni, 2609005 – T8 anni.

Il problema riscontrato con questo prodotto è il laccetto in vita che si usa per stringere il costume: in questo caso, secondo il potenziale di rischio, il laccetto potrebbe restare impigliato in altri oggetti, causando un pericolo per il bambino stesso.

I prodotti con tale codice, infatti, presentano un laccetto molto più lungo del dovuto, di circa 14 centimetri. L’azienda, inoltre, ha comunicato ai consumatori in dubbio la possibilità di recarsi negli store dove ci saranno degli appositi addetti che misureranno la lunghezza dei laccetti del costume e, laddove necessario, provvederanno alla sostituzione.

Qualora, invece, si desideri fare un reso in negozio, Decathlon assicura ai clienti la possibilità di un rimborso senza limiti di tempo.

E voi Unimamme, avete acquistato questo prodotto? Che ne pensate?