Beatrice Valli confessa un passato doloroso: “mi faceva sentire tanto insicura”

Beatrice Valli si è lasciata andare a una confessione scomoda su Instagram, rivelando un dettaglio molto doloroso del suo passato.

Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne e oggi mamma influencer molto attiva sui social (cosa che la sottopone anche a diverse critiche come quando si disse che metteva in pericolo il figlio), si è recentemente lasciata andare a una confessione difficile sul suo passato.

La rivelazione è avvenuta all’interno di uno dei molti botta e risposta che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne propone spesso ai suoi follower. Diverse domande le sono state poste in quest’occasione su Instagram e un ragazzo in particolare ha spiegato di augurarsi di non avere nuovamente crisi di panico il nuovo anno. A quel punto Beatrice Valli si è aperta raccontando un dettaglio della propria vita privata.

Beatrive Valli e gli attacchi di panico

Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, Beatrice Valli ha rivelato per la prima volta di aver sofferto di attacchi di panico durante la sua adolescenza.

Il problema è nato in un delicato momento, proprio mentre affrontava un altro grave problema di salute: una cisti all’interno della parte destra della testa.

La Valli ha spiegato come, durante le scuole medie, abbia iniziato a soffrire di strani mal di testa:

“Dopo diversi esami trovarono un piccolo problema che alla nascita non erano riusciti a vedere. Mi trovarono una ciste di due centimetri all’interno della parte destra della testa”

La cisti risultò subito essere non operabile e da allora la ex corteggiatrice ogni due anni si sottopone a una risonanza con liquido a contrasto.

Al problema della cisti si sovrapposero purtroppo una serie di attacchi di panico che influirono pesantemente sulla vita di una giovanissima Beatrice:

“Questi brutti momenti li passavo a distanza di pochi mesi. Mi faceva sentire tanto insicura di me stessa“.

Beatrice Valli incoraggia allora tutti coloro che soffrono di simili problemi legati a ansia e panico a chiedere aiuto perché, proprio come ha fatto lei, si possono superare. La morale, come sempre fa l’influenzer, è un invito alla positività:

“I problemi esistono e vanno risolti. La vita è bella anche imperfetta. La felicità la possiamo trovare soltanto in noi stessi”.

E voi unimamme, avete mai sofferto di attacchi di panico? Sapete cosa si prova?