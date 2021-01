Come tagliare i capelli ai bambini molto piccoli: una guida passo per passo

Una serie di accorgimenti per imparare a tagliare i capelli ai bambini molto piccoli, consigli su cosa usare e come intrattenerli.

Unimamme, durante il primo lockdown in tanti si sono improvvisati parrucchieri per se stessi, per mogli, mariti, figli e co.

Taglio perfetto per i bambini: ecco cosa fare

Ora non abbiamo più questo problema, ma magari qualche mamma o papà vuole cimentarsi nell’arte di tagliare i capelli ai bambini.

Ultimamente anche l’imprenditore italiano Gianluca Vacchi, compagno della modella di origine venezuelana Sharon Fonseca si è cimentato con ottimi risultati sulla figlia neonata Blu Jerusalema.

Vediamo insieme cosa ci serve e come dobbiamo procedere.

Quando il tuo bambino dovrebbe avere il primo taglio di capelli?

Innanzitutto, anche se magari siete ansiosi di avere la vostra “prima volta con i capelli di vostro figlio”, non fatelo prima del tempo, i neonati perderanno comunque i loro primi capelli nei primi mesi di vita.

Questo a causa di un mix di ormoni post nascita che causano la perdita dei folti capelli del neonato.

A ogni modo potete lasciarli crescere anche fino a 11 mesi. Naturalmente, ci sono eccezioni. Per esempio un piccolo con i capelli che gli oscurano la vista o chi ha bisogno di un taglio per motivi religiosi o medici.

Ricordatevi che rasarglieli e tagliarglieli non li fa crescere puù velocemente o più spessi.

Come tagliare i capelli dei bambini con le forbici

1) preparate tutte le cose: avere tutte le cose già pronte è essenziale, quindi abbiate a portata di mano:

un asciugamano,

un mantello o qualcosa per coprire

forbici da salone (anche quelle per tagliare le unghie dei piccoli vanno bene)

un pettine

un flacone spray

un seggiolone

una piccola borsa o busta per conservare i capelli del bimbo

Potete anche intrattenere il piccino con un gioco, un video, il ciuccio.

2)Scegliete un momento della giornata in cui il bambino è felice

Il momento giusto non è prima di pranzo quando magari anche voi siete di fretta e il bimbo è nervoso perché ha fame o prima della nanna.

Il piccolo dovrebbe essere nutrito, cambiato, riposato e pronto a fare qualcosa di divertente.

3) rendetela una cosa molto divertente

i bambini, ricordatevelo, rispondono ai vostri segnali sociali, se voi siete serene anche loro è molto probabile che lo siano.

Potete cantare delle canzoncine, spiegare con voce allegra cosa state per fare e mostrare ai piccini tutti gli strumenti che userete (non le forbici), facendoglieli tenere in mano.

Magari potete dare loro in mano un secondo pettine perché emette un suono divertente quando lo si graffia. Potreste anche dargli il suo spuntino preferito.

4)Siate pronti allo loro reazione

alcuni sono affascinati e incuriositi da tutta la procedura, altri, invece sono terrorizzati, non abbiate l’aspettativa che i piccoli si siedano e stiano lì composti come piccoli adulti.

Anche un bimbo contento muoverà la testa per vedere cosa state facendo.

5) Spruzzate e tagliate con attenzione:

usate un flacone spray per inumidire leggermente i capelli del bimbo

usate il pettine su una piccola ciocca

tenete la sezione lontana dalla testa

tagliate sopra questo punto usando le vostre mani come un cuscinetto tra la testa e le forbici

rilasciate la sezione che avete tagliato e passate alla prossima

i tagli leggermente angolati sono i più facili da sfumare

Il tutto richiede un po’ di pratica, non aspettatevi di essere veloci ed efficienti come il parrucchiere. Considerate poi che i capelli sembreranno più lunghi appena tagliati.

Proseguite poi sopra la testa del bambino, in linea, da davanti a dietro oal contrario.

6) Conservate i capelli

Se vi sentite sentimentali conservate alcune ciocche e mettetele in una busta. Fatelo prima di usare il flacone spray.

Tagliare i capelli con un rasoio

Seguite i passi precedenti dall’uno al 4, invece del quinto passaggio procedete così:

pensate prima a quanto dovranno essere corti i capelli del piccolo e posizionate il livello della guardia del rasoio di conseguenza, non esagerate col taglio, potete sempre provvedere successivamente.

fate attenzione alla leva sulla protezione che permette di regolare la lunghezza

passatelo più volte sulla testa del bambino in entrambe le direzioni per assicurarvi di aver fatto un taglio uniforme, se volete che la parte superiore sia più lunga sui lati usate la protezione più alta sulla parte superiore, unite l’attaccatura dei capelli di transizione con un numero tra i due

Portare un bimbo al salone per il primo taglio

Se non ve la sentite di diventare parrucchieri portate il piccolo in uno specifico per bambini. Sentitevi di essere specifici su come volete che siano i capelli dei vostri bimbi, se il vostro bimbo non è mai stato in un luogo simile potrebbe essere intimorito o aver paura.

Se la procedura non funziona non forzate i bambini, chiedete al parrucchiere di riprogrammare l’appuntamento.

Non portate subito via il bimbo se questo inizia a fare i capricci, i parrucchieri sanno come trattare i bambini.

Se notate che il piccolo è annoiato o stressato fate una pausa, calmatelo con un gioco o una canzone.

Consigli per capelli e cuoio capelluto sani

Come gli adulti i bambini non hanno bisogno di lavarsi i capelli ogni giorno.

Usate uno shampo delicato con aggiunta minima di sostanze chimiche, profumi e additivi vari.

Alcuni genitori temono per la crosta lattea, hanno paura che questa comporti fiocchi marroni o gialli sul cuoio capelluto e arrossamenti che possono allargarsi sul viso, sul collo e persino nell’area del pannolino.

Si chiama anche dermatite seborrica e la condizione è curabile usando uno shampo delicato quotidiano o uno prescritto. Spazzolate la testa del bimbo con una spazzola morbida per rimuovere le squame.

Comunque la crosta lattea si risolve da sola e se ne va entro l’anno. Non rasate i capelli del bimbo per curare la crosta lattea, questo può irritare ulteriormente la pelle, come si legge su Health Time.

A un anno i piccoli possono iniziare a spazzolarsi i capelli da soli, con gli strumenti appropriati.

Dopo il taglio mantenete curati i capelli dei bimbi lavandoli due volte la settimana con uno shampo delicato.

Noi ci ricordiamo un bravo barbiere che ha trovato un metodo per tagliare i capelli ai bimbi autistici.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi consigli?