Come si sa il Covid ci sta dividendo dagli affetti più sinceri, ecco che un bacio tra due coniugi in terapia intensiva ha emozionato.

La pandemia, purtroppo, non sembra avere ancora fine. Ormai è quasi un anno che si convive con questo virus invisibile che ha mietuto davvero molte vittime.

Il mondo intero è ancora nella morsa del Covid, seppur ci siano delle zone in cui la situazione è davvero migliorata come la Cina ad esempio.

Tuttavia in Italia la situazione non è ancora delle migliori e molti virologi stanno annunciando che a breve vi sarà una terza ondata.

Intanto il Governo, dopo le vacanze di Natale, ha preparato un nuovo piano suddividendo il Paese in nuovi colori in base all’Rt.

Ne è emerso che la maggior parte delle regioni italiane saranno gialle, mentre Lombardia, Emilia, Veneto Calabria e Sicilia rimarranno arancioni. Per un approfodimento maggiore sull’argomento ecco un articolo a riguardo.

Covid: il bacio dei coniugi in terapia intensiva emoziona

Intanto sul web sta spopolando una foto di due coniugi che si baciano dopo essere stati lontani a causa del Covid.

Si tratta di Italo Salvadori e Antonia Guidolin, 72 anni lui e 74 anni lei. Marito e moglie sono stati ricoverati in ospedale a causa del virus, ma in reparti diversi dal momento che la loro situazione clinica era differente.

Da allora i due non hanno avuto più modo né di vedersi e né di comunicare, fino a quando la signora Antonia è migliorata e non avendo più bisogno dell’ossigenazione ha chiesto del marito.

Così un’operatrice sociosanitaria, Sabrina, ha accontentato la donna, facendola sedere su uan carrozzina e accompagnandola al piano di sopra dove si trovava il suo Italo.

Una grande emozione per i due rivedersi, tanto che si sono abbracciati e baciati, un momento che sicuramente non scorderanno mai più.

Tuttavia, la separazione sarà ancora lunga perché Italo ha bisogno della ventilazione meccanica, mentre Antonia, essendosi rimessa, a breve potrebbe tornare a casa.

Ecco il commento di Rita Marchi su La Repubblica, direttore dell’area semintensiva dell’Ospedale di Cittadella: “È stata una cosa meravigliosa un incontro che ci ha fatto salire le lacrime agli occhi. Quando la signora, con un quadro clinico migliore del marito, in procinto di essere dimessa ha esternato il suo dolore al medico di guardia, i clinici hanno deciso di farglielo incontrare, anche se le sue condizioni, più serie, richiedono cure semi-intensive”.

I due coniugi, ovviamente, non aspettavano di certo di vedersi, ma per entrambi è stato un regalo senza precedenti. Continua il direttore: “è stato un regalo enorme per entrambi. L’uomo è in ventilazione meccanica non invasiva, con la maschera oronasale perché non ha autonomia respiratoria, la moglie lo ha baciato proprio sulla maschera, incoraggiandolo, rincuorandolo e dandogli appuntamento a casa”.

Insomma una storia davvero commovente che sta facendo il giro del web, tanto che molti utenti hanno augurato al signor Italo una pronta guarigione, al fine di tornare a casa con sua moglie Antonia.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa bellissima storia?