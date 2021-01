Pamela Petrarolo, 44 anni, è diventata mamma per la terza volta in pieno covid. L’ex ragazza di ‘Non è la Rai’, ospite di Eleonora Daniele, racconta le difficoltà di mettere al mondo un figlio durante la pandemia.

Qualche settimana fa Pamela Petrarolo ha partorito la sua terza bimba Futura, e, per l’occasione, ha voluto fare qualche riflessione sulle difficoltà di mettere al mondo un figlio in questo periodo cosi difficile. Nonostante tutto, comunque, la Petrarolo ogni giorno pubblica gli scatti che la ritraggono felice con la sua piccolina.

Ospite a Storie Italiane, da Eleonora Daniele, ha mostrato la figlia di appena un mese.

Avete letto lo studio che rivela cosa succede se una donna contrae il virus in gravidanza?

Pamela Petrarolo e le difficoltà del parto causate dal Covid

Quella di Pamela è stata una gioia immensa che ha voluto condividere su Instagram, dove saluta la nuova arrivata così: “Benvenuta al Mondo Futura.…Sei il miracolo più bello del mondo…La tua Mamma…. 3 figlie Femmine…mi sento Forte accanto a voi…Ps: Futura, ti confido una cosa…Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo”.

A proposito di nuove nascite, lo sapevate che il covid ha fatto aumentare il numero di mamme che decidono di partorire in casa?

Nella foto pubblicata sul suo profilo, Pamela Petrarolo si mostra con la sua Futura tra le braccia mentre indossa, ovviamente, la mascherina dato che la terza figlia è nata nel bel mezzo della pandemia da Covid. A tal proposito, ha voluto condividere una riflessione riguardante il parto: “ricordo la solitudine più completa con la mascherina che non mi permetteva di riprendere fiato tra una contrazione e l’altra…è stata sicuramente un’esperienza indimenticabile e rimarrà tale per tutta la mia vita. Mettere al Mondo un figlio oggi in pieno Covid…è stato credo, molto coraggioso…dopo 3 ore da questo scatto è venuta alla Luce Futura…e posso dire con fermezza che ne è valsa la pena”.

Era lo scorso Maggio quando Pamela annuncio di essere in dolce attesa per la terza volta. Su Instagram aveva scritto: “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono…Un po’ come i miracoli”. L’annuncio era stato fatto prima nel programma “Pomeriggio Cinque”.

Ai microfoni di Barbara D’Urso aveva rivelato come aveva scoperto di essere incinta: “Mi sentivo strana”, l’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Come detto pocanzi, la Petrarolo ha già due figlie, Alice di 17 anni e Angelica di 5, nate da un’altra relazione.

Il suo compagno Giovanni, invece, è padre per la prima volta, a tal proposito racconta: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua”. Al compagno disse: “Quest’anno non ti ho fatto l’uovo” mostrandogli il test. “Si stava strozzando… Per lui è la prima volta, è felice”, racconta la 44enne. “Noi donne un po’ ce lo sentiamo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”, ha concluso Pamela.

Quello attuale, insomma, sia per Giovanni che per Pamela, è un periodo davvero felice e anche se la piccola è nata in un periodo storico molto complesso, la gioia di una nascita fa dimenticare qualsiasi avversità.

Il 6 gennaio Futura ha compiuto un mese e Pamela è stata ospite di Eleonora Daniele:

E voi unimamme, condividete la riflessione di Pamela sulla difficoltà durante la pandemia, di mettere al mondo un figlio?