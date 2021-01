Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti litigano per i figli: “lei diventa una iena” | FOTO

By

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono una coppia molto litigarella. Ecco l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni in cui spiegano su cosa si discute di più.

La coppia, il cui amore è nato nella Casa del Grande Fratello, ha messo su una bella famiglia. Dal loro amore sono nati, infatti, due figli, Tancredi e Matilda. Ovviamente, hanno tenuto a precisare che anche a loro capita di litigare. Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni hanno raccontato i motivi per cui di solito scoppia qualche divergenza tra loro.

Ascano Pacelli e Katia Pedrotti litigano soprattutto sui figli

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Ascanio Pacelli ha confessato che il motivo principale sono i figli. A tal proposito, racconta: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più. Quindi o restiamo in silenzio per 24 ore o ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp“.

Anche Katia Pedrotti ha confessato le sue colpe e di litigare spesso con la figlia Matilda: “È vero, ma blocco anche mia figlia. Però non dico parolacce, semmai cose orrende, tipo: ‘Esco e ti abbandono!’. È un modo per sfogarmi. A me danno fastidio alcuni suoi atteggiamenti. Ma in genere facciamo pace subito“.

Tornando alla coppia Katia e Ascanio, nata nel Grande Fratello nel lontano 2004, una volta usciti non si sono più separati. Sono passati, infatti, 15 anni e nonostante le liti, l’amore vince su tutto.

A proposito del loro amore, hanno detto: “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti, siamo andati a convivere quasi subito“. Ricorderete il corteggiamento serrato di Ascanio che Katia sembrava non apprezzare perché troppo opprimente.

Oggi i due sono più uniti che mai e, a parte i litigi riguardanti i figli che ci sono in tutte le famiglie, il loro matrimonio prosegue a gonfie vele da ormai tanti anni.

Non è stato sempre così, sempre per questi litigi sui figli, infatti, nel 2016, hanno rivelato di avere avuto una crisi. Katia ha raccontato a Domenica Live: “Ho fatto l’errore di tralasciare il mio ruolo di moglie per dedicarmi ai miei figli a 360 gradi. Ma bisogna tenere sempre acceso il fuoco della passione“. A proposito di crisi, avete letto le dichiarazioni di Adriana Volpe dopo il crollo del suo matrimonio?

Anche Ascanio ha spiegato: “Un marito non potrà mai capire cosa prova una donna durante tutta la gravidanza, il parto e il dopo…Con Katia ne abbiamo parlato tanto e invece di cercare un’alternativa facile ho preferito recuperare il rapporto con mia moglie“.

Ad ogni modo, il peggio sembra essere passato. I due sembrano aver ritrovato la serenità in amore come nel lavoro. Katia Pedrotti, oggi, è una influencer affermata. A proposito, è nato il corso online per diventare influencer.

Ascanio, invece, è Consigliere della Federazione Italiana Golf.

E voi unimamme, cosa ne pensate della coppia composta da Ascanio e Katia? Eravate a conoscenza della crisi che hanno attraversato nel 2016?