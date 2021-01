Jovanotti: “Mia figlia un super eroe”, il racconto della malattia di Teresa. La notizia inattesa.

Con un post a sorpresa pubblicato su Facebook, il cantautore Jovanotti ha raccontato la lotta della figlia Teresa contro una brutta malattia.

Una notizia che non si aspettava nessuno e che per fortuna arriva quando tutto si è concluso per il meglio. Ecco cosa ha scritto il musicista sulla figlia Teresa.

Jovanotti racconta la lotta contro la malattia della figlia Teresa

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un artista che solitamente condivide storie allegre e spensierate, dalle sue canzoni ai viaggi intorno al mondo. Nessuno si aspetta da lui post “drammatici”. Quello che ha pubblicato oggi lo è ma con un lieto fine e un messaggio pieno di speranza che di questi tempi fa bene.

A sorpresa, oggi, Jovanotti ha raccontato con un post su Facebook la malattia della figlia Teresa. Un brutto tumore che per fortuna ora è sparito. Il cantautore lo ha fatto dopo che era stata la figlia stessa a raccontare la sua lotta contro il tumore su Instagram, a sua volta condivisa dal padre sullo stesso social.

“Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi – ha scritto Jovanotti su Facebook -. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca. Vi copio qui il suo post di IG”. Il messaggio si conclude con un cuoricino, poi segue il testo che Teresa Cherubini ha pubblicato.

La ragazza ha scritto che per sette mesi ha tenuto un segreto molto difficile che non ha voluto rivelare subito perché ha spiegato: “Faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine”.

Il 3 luglio scorso a Teresa Cherubini è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. I primi segnali, in realtà, si erano manifestati già un anno prima, ad agosto 2019 quando la ragazza ha raccontato di avere iniziato a sentire un prurito alle gambe. Pensando si trattasse di un problema passeggero, Teresa Cherubini ha ignorato quel sintomo, pensando che se ne andasse da solo. Non è stato così, però. Il prurito non solo è continuato ma con il passare dei mesi è peggiorato.

La situazione, poi, è ulteriormente peggiorata a inizio estate, quando nel giugno 2020 il prurito si è esteso a tutto il corpo. Teresa ha raccontato che questo disturbo non la faceva dormire più di due ore a notte. La sua pelle era piagata. Poi le si è ingrossato un linfonodo al braccio. Solo a questo punto la ragazza si è sottoposta a visite più approfondite, che hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin, e alle relative cure.

Dall’estate Teresa Cherubini ha fatto sei cicli di chemioterapia, seguita dai medici dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, che lei definisce “meravigliosi”. “La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto – ha raccontato Teresa – ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio“.

Le terapie a cui si è sottoposta Teresa hanno avuto l’effetto sperato. “Dopo mesi di ansie e paure – ha scritto su Instagram – la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita“.

Una bellissima notizia in una vicenda drammatica. Insieme ai medici che l’hanno curata, Teresa ha ringraziato la sua famiglia e gli amici. “Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi”.

“Vorrei tanto ringraziare le persone che allo IEO si sono prese cura di me – ha aggiunto – e di chi si trova in una situazione come la mia. Sono persone spettacolari. Il prof Paolo Veronesi che mi ha operato. Il Prof Corrado Tarella primario di oncoematologia e il suo staff, tra loro la meravigliosa Dottoressa Anna Vanazzi e suoi collaboratori. Gli infermieri e le infermiere Alice e Lucia, i radiologi, tutto il personale dell’ospedale, GRAZIE!”

“Ovviamente, un grazie speciale ai miei genitori, @lorenzojova e @fravaliani che ci sono sempre stati”. Jovanotti non poteva non condividere il post della figlia, padre felice per l’esito delle cure e orgoglioso della tenacia della figlia.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria – ha spiegato Teresa – , ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere“.

Tanti auguri Teresa.

Il commento della mamma

Dopo il commento di papà Jovanotti non poteva mancare quello della mamma, Francesca Villani. Anche lei è intervenuta su Instagram con un messaggio pieno di gioia e speranza.

“Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui, ma se la fortuna ti mette accanto medici ed infermiere straordinari che ti spingono a credere che invece no, lui non vincerà affatto, inizi a crederci e guardare solo l’obiettivo, la fine”, ha scritto la mamma di Teresa.

“‘Oggi è dura ma finirà, non è per sempre’. Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità“, ha aggiunto Francesca Villani, spiegando che “per un genitore è una prova crudele“. Grazie però a una fortuna “amica” e soprattutto a una figlia come Teresa, ha sottolineato la donna “non puoi che uscirne riempito invece che svuotato”. “Lei è stata la roccia alla quale io e @lorenzojova ci siamo aggrappati, non il contrario“, ha spiegato

“Vorrei ringraziare il @prof.paolo.veronesi che non ci ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua professionalità il prof. Corrado Tarella, la favolosa dottoressa Anna Vanazzi, Alice e Lucia, due veri angeli custodi, e poi tutti, tutti, gli operatori dello @ieoistitutoeuropeodioncologia . ha continuano Villani – . Il mio pensiero va a chi ancora combatte contro malattie che ti stravolgono la vita, a chi studia queste malattie, a chi, ad un certo punto si troverà ad avere a che fare con una malattia che fa paura. Quanta vita troviamo quando la vita si trova in pericolo“, ha concluso la compagna di Jovanotti e mamma di Teresa.

