Progetto “Favole ad alta voce” del Bambino Gesù: i personaggi dello spettacolo per i bambini | VIDEO

Il progetto del Bambino Gesù nasce con la volontà di unire attraverso la lettura. In un periodo in cui siamo chiamati alla distanza, infatti, le storie possono aiutarci a condividere e a rendere più forti i legami oltre che a stimolare la crescita.

“Favole ad alta voce”, in un periodo in cui la distanza è obbligatoria, come lo stesso Bambino Gesù fa sapere nasce con l’intento di far “riscoprire la magia della lettura ad alta voce, per trasportare tutti i bambini verso mondi magici… perché ogni bambino possa avere il diritto di sorridere e di sognare”.

Il progetto consiste in una serie di storie originali raccolte in un libro che, a Natale, è stato donato ai pazienti del Bambino Gesù.

Le storie sono attualmente disponibili sul sito web dell’ospedale pediatrico e di Rtl 102.5. A tal proposito, infatti, tra le voci narranti ci sono le voci di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si cimentano in racconti di avventure che si possono ascoltare ovunque ci si trovi.

Alessandro Amoroso, ad esempio, racconta ”Dove va a finire l’amore”, mentre il doppiatore Francesco Pannofino narra le vicende di “Marzio l’abbraccio sul Pianeta Terra”.

Il noto cantante Nek è la voce narrante di una avvincente storia per dimostrare che le paure possono anche trasformarsi in qualcosa di bello, che si intitola “Il buio che non ne poteva più di fare paura“. Ecco la raccolta completa delle favole:

“IL BAMBINO CHE RIMPROVERÒ BABBO NATALE“, con la voce di Franco Locatelli;

“LINDA LA NUVOLA DI PANNA”, con la di Mariella Enoc

“DOVE VA A FINIRE L’AMORE“?, con la voce di Alessandra Amoroso;

“MARZIO L’ABBRACCIO SUL PIANETA TERRA“, con la voce di Francesco Pannofino;

“IL MIO AMICO SEGRETO ALEX REX“, con la voce di Marco Giallini;

“JUKO E DADO, AMICI PER LA PELLE”, con la voce di Nikolas Vaporidis;

“FILIPPO L’ASTRO-BAMBINO”, con la voce di Valerio Mastandrea;

“IL BUOI CHE NON NE POTEVA PIU’ DI FARE PAURA“, con la voce di Nek;

“MI CHIAMO BOUBA”, con la voce di Alessandro Roja;

“DA GRANDE VOGLIO FARE LA PACE”, con la voce di Elena Santarelli;

“LA BIZZARRA COLLEZIONE DI SOPHIA”, con la voce di Laura Ghislandi;

“7 PICCOLE NOTE D’AMORE”, con la voce di Francesca Michielin;

“IL NO DELL’ISOLA DI SCOR”, con la voce di Daniele Silvestri;

“TUTTI INSIEME SI VINCE”, con la voce di Adriana volpe;

“GIAN NASO DI UN CANE”, con la voce di Camilla Ghini.

Per ciascuna storia, ci sono tante illustrazioni fantasiose e colorate pensate per coinvolgere anche i bambini più piccoli.

Riguardo al progetto, dal Bambino Gesù spiegano: “Una storia letta ad alta voce non solo è capace di incantare i bambini, di accendere emozioni e fantasia, ma diventa un momento privilegiato di condivisione, genitori e figli, che rafforza il legame e stimola la crescita. Un bambino abituato quotidianamente all’ascolto di letture, infatti, svilupperà più facilmente il linguaggio, sarà più curioso, avrà voglia di imparare a leggere e avrà migliori tempi di attenzione proprio perché abituato ad ascoltare”.

Unimamme, non trovate anche voi bellissima questa iniziativa?