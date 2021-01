Roberto Bolle folgorato da una bambina che balla: “Aiutala” | VIDEO

Il ballerino Roberto Bolle pubblica sul suo profilo Instagram il video emozionante di una bambina che balla, ma che non deve essere lasciata da sola.

Unimamme la storia che vi stiamo per raccontare vi commuoverà e vi farà pensare ad una vicenda analoga che è stata portata all’attenzione del grande pubblico quest’estate e che poi ha avuto un lieto fino proprio grazie ai social.

Quest’estate un giovanissimo ballerino nigeriano ha commosso il mondo per aver ballato sotto la pioggia. Si trattava di un 11enne diventato, Anthony Mmesoma Madu, che ha poi ricevuto una borsa di studio per continuare la sua formazione negli Stati Uniti. Dalla Nigeria è anche la storia di Hope, il bambino stregone, in gravi condizioni di salute che grazie di una donna speciale, Anja Ringgren Loven, è riuscito a sopravvivere.

Roberto Bolle: su Instagram il video della bambina che “sorride al futuro”

Adesso c’è un video molto simile che sta facendo emozionare e che è stato segnalato da uno dei ballerini più bravo e più famoso non solo nel nostro Paese, ma nel mondo, Roberto Bolle, che abbiamo da poco visto anche sul piccolo schermo in un programma tutto suo con numerosi ospiti famosi.

Il video pubblicato sul profilo Instagram del ballerino ha fatto commuovere i suoi fan: “Lascia senza parole e fa riflettere vedere il sorriso e la gioia di danzare di questa bambina. Ballando sotto la pioggia. Siamo a Lagos, in Nigeria, nella periferia di una città fra le più povere del mondo. Eppure questa bambina scalza danza già con la grazia di una etoile. E sorride al futuro. ❤️”.

Effettivamente la bambina nel video, che molto probabilmente non avrà mai preso delle vere lezioni di ballo, si muove con una grazia ed una leggerezza unica. Sicuramente avrà un grande sogno nel cassetto che potrà essere esaurito solo se aiutata. Per questo i fan di Bolle, oltre ad esprimere commenti di ammirazione e meraviglia per la giovane ballerina, gli stanno chiedendo di fare qualcosa per aiutarla a realizzare il suo sogno: “Fantastica … bisognerebbe riuscire a farle avere una borsa di studio!!! Dai, portiamola su un Palco“. C’è poi chi scrive: “Da pelle d’oca @robertobolle qualcuno dovrebbe far volare quel cigno“.

Voi unimamme avete visto il video? Cosa ne pensate di questa giovane ballerina? Speriamo che venga aiutata anche lei.