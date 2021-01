Chi è questo bambino? Oggi fa sognare milioni di persone

Il bambino nella foto è uno degli italiani più famoso in tutto il Mondo e che emoziona il pubblico con la sua bravura.

Unimamme avete già riconosciuto il giovane nella foto? Qui era solo un bambino con tanti sogni che con duro lavoro si sono avverati.

Oggi è un personaggio amato da tutto il Mondo per la sua bravura in molti campi. Da poco lo abbiamo potuto riaprezzare in uno show televisivo con tanti ospiti famosi che hanno duettato con lui.

Ancora non avete capito? Allora ve lo diciamo noi!

Ecco chi è il bambino nella foto: il talentuoso ballerino, ma non solo, Roberto Bolle

Il bambino nella foto con occhi vispi e sorriso sincero è dal 2004 l’etoile della Scala di Milano. Si, si tratta proprio di lui, Roberto Bolle, il talentuoso ballerino italiano che fa emozionare il suo pubblico quando balla. Avete visto il video della ballerina che danza sotto la pioggia pubblicato sul suo profilo Instagram?

A 44 anni ha raggiuto molti obiettivi e realizzato molti dei suoi sogni, ma cosa voleva fare da piccolo? La sua passione per la danza nasce già a 5 anni, ma essendo una disciplina che veniva praticata principalmente dalle ragazze, la madre decide di iscriverlo a nuoto, come lo stesso ballerino ha dichiarato in un’intervista: “Quando chiesi per la prima volta a mia mamma di fare danza, avevo 6 anni, lei pensò che fosse un capriccio e mi disse per quest’anno fai piscina, se l’anno prossimo sarai ancora convinto ti iscriverò a danza . Il settembre successivo ero iscritto a una scuola di danza di Vercelli“.

Solo quando è entrato a far parte del corpo di ballo della Scala di Milano si è aperto con i suoi amici ed ha raccontato del suo rapporto con la danza.

Un percorso lungo e molto duro, quando aveva 14 anni aveva anche pensato di smettere, ma grazie all’iuto della mamma ha continuato ad impegnarsi duramente ed a superare gli esami: “Puoi fare quello che vuoi, ma non precluderti la strada. Affronta gli esami come sai e poi, qualsiasi scelta farai, avrai la tua famiglia al tuo fianco. Affrontai gli esami con serenità e dando tutto quello che potevo. Quando mi annunciarono che ero stato preso agli studi superiori di danza in Accademia, i dubbi si sciolsero in un istante. Era quella la mia strada: danzare. Non ho più avuto dubbi al riguardo“.

Il ballerino ha un fisico scuoltoreo che gli è stato anche d’aouto quando era giovane: “A quindici anni ero alto, ma senza esagerare: questi centimetri e la struttura li ho raggiunti intorno ai sedici-diciassette anni. Altezza e fisico mi hanno aiutato, e da subito per la mia carriera: le proporzioni, l’armonia, la bellezza, l’eleganza di un corpo sono alla base del nostro lavoro; avere uno strumento come il mio corpo sul quale lavorare è stato un plus, un dono non indifferente“.

