Matilde Brandi torna a parlare delle sue vicende amorose. In questi giorni, infatti, aveva rivelato che il marito l’ha lasciata da tre mesi. Lo sfogo a Verissimo.

La 51enne ha voluto, ancora una volta, parlare del marito, con il quale ha avuto due figlie, e della sua decisione di terminare la loro relazione, nata nel 2004. Prima dell’intervista, la Brandi ha voluto tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni di salute su Instagram.

Matilde Brandi e il post prima di Verissimo

Poco prima di andare in onda l’intervista, Matilde ha voluto fare delle dichiarazioni su Instagram: “Metto questo post prima che esca la mia intervista per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità. Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne. Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini”.

Matilde ha, poi, voluto sottolineare di essere, nonostante tutto, “felice perché so che non mi merita. E per fortuna i nostri amici di una vita sanno“. La donna ha, poi, precisato di non nutrire odio nei confronti del suo ex, ma solo amarezza per non poter avere una famiglia unita. Sempre riguardo al compagno, ha detto: “Un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla”.

L’intervista a Silvia Toffanin

Durante l’intervista, la showgirl ha raccontato i particolari della vicenda rivelando di essere stata lasciata con un sms. A tal proposito, ha spiegato: “Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Matilde si è detta sicura che, mentre lei era al GF Vip, frequentava un’altra donna. A tal proposito ha detto: “Mi vergognerei se fossi quella donna punto. Ma anche se fossi in lui“. A proposito di storie che finiscono, avete letto cosa dice la scienza?

In verità, già durante la sua partecipazione al GF Vip, aveva ammesso delle difficoltà nella coppia, difficoltà che successivamente sono sfociate nella rottura da parte del compagno. Dopo il reality, aveva detto: “Ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no“.

La Brandi precisa: “Le mie figlie resteranno con me”

Per i problemi e le crisi di cui ha sempre sofferto la coppia, entrambi hanno sempre avuto delle remore sulla possibilità o meno di sposarsi, nonostante fosse il sogno di Matilde. Nonostante questo, la donna ha comunque voluto precisato che hanno messo su una bella famiglia, “per la quale ha lottato tanto” e continuerà a lottare, facendo anche sapere che le figlie resteranno con lei.

Tornando al gesto del marito, Matilde Brandi ha confessato di aver capito che non l’ha mai amata e non l’ha mai accettata per quella che è, non a caso, si è sempre sentita una donna sbagliata. Nonostante il dolore si è detta, comunque, pronta ad “aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”.

E voi unimamme, state seguendo le vicende di Matilde Brandi con il suo ex compagno Marco Costantini?