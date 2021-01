Bambino di 11 anni malato di cancro riceve un regalo dal suo eroe

Un bambino di 11 anni gravemente malato, ha un cancro, ha ricevuto una bellissima sorpresa da un eroe dell’universo Marvel.

Unimamme, quando una persona è davvero fan di un attore, uno sportivo, una persona del mondo dello spettacolo, ecc… il suo sogno è quello poter comunicare, anche se brevemente, con lui.

La storia che vi raccontiamo oggi gira intorno a questo sogno.

La storia di un bambino malato di cancro e di una super star dei film Marvel, Ryan Reynolds

Brody Dery è un bambino di 10 anni che sta affrontando una dura battaglia contro un cancro, per la precisione il linfoma di Hodgkins, malattia che di recente ha colpito anche la figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini.

Lei lo ha superato e noi speriamo che accada lo stesso a questo piccolo.

La lotta di questo bambino contro il cancro e il morbo di Crohn viene raccontata sulla pagina Facebook Rally for Brody.

Di recente la mamma del piccolo Randy Dery, ha postato un video sui social in cui chiedeva a una superstar, molto amata da suo figlio Brody, di inviargli un messaggio affettuoso.

Certo, la mamma di Brody non immaginava che l’attore richiesto avrebbe risposto davvero, eppure è successo. Il piccolo Brody è un super fan di Deadpool, film della Marvel di cui sono già usciti due film.

Quindi immaginate la sua sorpresa quando la mamma gli ha mostrato un video in cui l’attore protagonista, Ryan Reynolds, canadese come Brody, attraverso il Prince George B.C. Family si è rivolto direttamente a lui.

How cool is this? Huge thanks to @VancityReynolds for taking the time to send a message back to Brody Dery from Prince George. Thanks to everyone for helping get the message to Ryan so fast! @ckpgnews pic.twitter.com/dFJJi6huC1 — Caden Fanshaw (@CadenFanshaw) January 13, 2021

“Brody, sono Ryan. Ho sentito la tua storia e ho deciso di inviarti questo video per farti sapere che sto pensando a te. Ti mando tonnellate di amore e molta forza, qualunque forza io abbia. So quello che hai passato e la sfida che stai affrontando. Ma sai una cosa, Brody? Penso proprio che tu sia l’uomo adatto per questa missione. Spero di incontrarti presto di persona”.

La mamma di Brody ha raccontato a CTV News che il figlio è stato entusiasta.

“Gli è cascata la mascella. Continuava a dire: mi sento speciale, mi sento come una star dei film”.

La donna ha aggiunto che il figlio ha riguardato il messaggio molte volte. “Ringrazio Ryan che ha trovato il tempo per un pensiero così dolce”.

Questa mamma ha dovuto lasciare il suo lavoro per assistere il figlio. Gli ultimi mesi poi sono stati particolarmente duri per questa famiglia che ha dovuto fare avanti e indietro da Vancouver, per un viaggio di 9 ore, per le terapie del piccolo, come si legge su CTV News.

A causa della pandemia e delle delicate condizioni del bambino i voli sono fuori discussione. Se Brody dovesse prendere il coronavirus non potrebbe più usufruire della Ronald McDonald House.

Il protagonista, Deadpool, ha colpito Brody perché è un sopravvissuto al cancro e i due condividono lo stesso senso dell’umorismo.

Per sostenere le spese mediche del bimbo è stata anche allestita una raccolta fondi su Go Fund Me.

In passato anche un’altra star, Lewis Hamilton, è rimasta toccata dalla fedeltà di un bimbo malato tanto da avergli fatto uno splendido regalo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda?