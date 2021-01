Questa sera ci sarà il debutto della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, l’esperimento che ha avuto grande successo su RealTime: ecco chi sono le nuove coppie.

La scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia si è rivelata essere di gran successo e ha registrato numerosissimi ascolti: la nuova edizione farà il suo debutto questa sera con non poche novità.

La novità più grande che porterà questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia riguarderà proprio la messa in onda: la prima del programma, infatti, non andrà in onda su RealTime ma sulla piattaforma streaming a pagamento Discovery+. L’esperimento, tuttavia, sarà trasmesso da RealTime nei prossimi mesi.

Le nuove coppie formate dagli esperti a capo dell’esperimento sostituiranno quelle tanto amate della scorsa edizione e, anche questa volta, faranno il loro primo incontro direttamente all altare.

Ecco, in anteprima, quali sono le coppie di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Matrimonio a Prima Vista Italia, al via l’edizione 2021: ecco chi sono le coppie

Come annunciato dal gruppo Discovery, dal 19 gennaio sarà disponibile sulla piattaforma streaming Discovery+ la nuova emozionante stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Nuove coppie sono state formate dagli esperti e, proprio nella prima puntata, faranno il loro incontro proprio all’altare, durante l’unione.

Le coppie sono state rivelate proprio da un ex sposa del programma, Nicole Soria, che attraverso un video caricato sul suo canale Youtube ha svelato l’identità dei nuovi protagonisti dell’esperimento.

La prima coppia è quella formata da due ragazzi romani, Martina di 34 anni, e Francesco di 37 anni. Il loro matrimonio è stato celebrato proprio sul litorale romano, in località Santa Severa e, come la scorsa edizione, non presenta invitati o ospiti, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. “Darò tutta me stessa“, ha dichiarato Martina.

La seconda coppia a convolare a nozze è quella formata da Fabio di 32 anni, e Clara di 28 anni. Le loro nozze cono state celebrate nella splendida location della Franciacorta e sono state piene di commozione: “Il capello corto le sta bene“, ha detto il ragazzo alla vista della futura moglie.

L’ultima coppia, invece è quella formata da Salvatore e Santa: entrambi siciliani molto giovani che hanno vissuto a lungo al Nord. Per loro due il matrimonio si svolgerà nella cornice di Milano.

E voi Unimamme, guarderete questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista? Che ne pensate?