Una degli ospiti dell’ultima puntata di C’è posta per te, Sarina, ha avuto un piccolo incidente in studio.

Il programma di Maria De Filippi C’è posta per te continua a mietere grando risultati. Nella serata di sabato sera 16 gennaio lo show in onda su Canale 5 ha ottenuto uno share del 29%.

Star incontrastata di quella serata è stata una donna siciliana di Francavilla di Sicilia, la cui verve l’ha resa un vero caso della trasmissione, riuscendo persino a imporsi nei trend topic di Twitter.

C’è posta per te: un’ospite inusuale

Il suo nome è Rosaria Cannavò, meglio conosciuta come Sarina, ma vediamo insieme che cosa è successo.

Protagonista della storia è un certo signor Stefano, un arzillo vecchietto che sulle spalle ha già 91 anni.

Il signor Stefano ha uno smartphone con cui fa le foto, sa usare il pc e naviga anche su Internet.

Ben 71 anni fa il signor Stefano si era innamorato di una donna di Francavilla di Sicilia, un paese in provincia di Messina, il padre di lei però si mise di mezzo e impedì che i due giovani fuggissero insieme.

Stefano era quindi a C’è posta per te per trovare il suo vecchio amore di gioventù.

L’uomo si ricordava il suo nome: Elena, ma le prime due Elena hanno negato di aver visto Stefano.

La terza persona, Sarina, appunto, è la donna la cui clip tratta dallo show è stata quella più cliccata.

La scena “incriminata” è stata citata anche nel promo presente sull’account Instagram dello show.

La signora Sarina ha conquistato tutti per le sue battute in siciliano stretto, la sua ilarità e la scena in cui perde la dentiera.

Quando la conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto se avesse mai incontrato un uomo con i baffi, Sarina nella foga di voler rispondere con prontezza, ha perso la dentiera, però ha impedito che questa cadesse per terra.

La scenetta ha suscitato le risate di Maria De Filippi e del pubblico e, come dicevamo, si accennava la cosa anche nel promo.

Alla fine la produzione ha deciso di non mandare in onda quelle immagini, scegliendo un altro taglio di inquadrature per mantenere comunque la conversazione.

Non tutti però hanno gradito l’accenno su Instagram riguardante il “ci sarà da ridere”. “Poverina” e “poverina, non fa ridere” hanno scritto, qualcun altro ha detto che invece di prenderla in giro Maria De Filippi avrebbe potuto comprarle una dentiera migliore. O ancora: “è di cattivo gusto e non avrei trasmesso questa scena per rispetto per la signora”.

Insomma, in tanti non hanno trovato divertente prendere in giro quest’anziana signora.

