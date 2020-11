Sempre più ricordato durante le puntate di Uomini e Donne, durante la scorsa puntata Maria De Filippi ha deciso di fare un appello per il ritorno di Giorgio Manetti nel programma.

A Uomini e Donne, seppur sono passati diversi anni, si continua a parlare della storia d’amore tra Gemma Galgani e l’ormai ex cavaliere Giorgio Manetti. Anche se l’uomo è ormai da anni sentimentalmente legato a una donna, il suo incontro con Tina Cipollari a Firenze ha fatto discutere.

Nonostante le smentite di Tina Cipollari che, già qualche puntata fa, ha dichiarato che l’incontro con l’ex gabbiano del Trono Over era stato puramente frutto di una casualità, la dama di Torino continua a sostenere che i due si sarebbero incontrati per parlare di lei.

Tina Cipollari ha anche ammesso che tra i due non c’è niente, se non l’amicizia che scaturisce tra due persone che per molto hanno lavorato insieme. L’opinionista è infatti convinta che Gemma ci stia male solo perchè prova ancora qualcosa per l’ex.

Uomini e Donne, George tornerà nel programma? L’appello di Maria De Filippi

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, la dama del Trono Over Gemma Galgani e la sua nemica, l’opinionista Tina Cipollari si sono ritrovare a litigare più volte per lo stesso motivo: la chiara nostalgia di Gemma nei confronti del suo storico ex Giorgio Manetti.

La dama, infatti, non sopporta l’amicizia tra Tina e Giorgio e la considera una totale mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Nonostante Giorgio sia da tempo fidanzato con un’altra donna, per porre fine a questi ripetuti screzi, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di lanciare un appello all’ex cavaliere.

Maria, infatti, gli ha chiesto di ritornare al programma anche solo per una puntata per raccontare la sua versione sull’incontro avuto con Tina e per mettere a tacere le voci. In questo modo, anche Gemma avrà l’occasione di mettersi, una volta per tutte, l’anima in pace riguardo la sua ormai terminata relazione con l’uomo.

George rispondera all’invito di Maria? La risposta è davvero dubbia. Nonostante l’ex gabbiano non si sia ancora espresso in merito a questo invito, già in diverse interviste in passato aveva dichiarato la sua volontà di non rientrare più in quello studio e di ritirarsi dalle dinamiche dello show.

Vedremo di nuovo Giorgio in studio? Cosa ne pensate Unimamme?