Secondo i rumors, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, l’opinionista Tina Cipollari sarebbe stata assente in studio. Ecco alcune anticipazioni e il motivo della sua assenza.

Tina Cipollari è da sempre l’opinionista di Uomini e Donne più amata ed esilarante: è impossibile non aver mai ascoltato un suo commento pungente o non aver mai assistito ad una delle sue frequenti liti con la dama Gemma Galgani.

La donna, di recente, si era ritrovata al centro delle polemiche per un suo incontro con Giorgio Manetti, il famoso ex cavaliere George che con Gemma aveva intrattenuto una lunga relazione prima di lasciare il programma.

Tuttavia, secondo alcuni rumors, la donna sarebbe stata fisicamente assente nell’ultima registrazione della puntata. Ecco i motivi per cui Tina non è andata in studio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari assente in studio: è in isolamento

Tina Cipollari, l’irrinunciabile opinionista di Uomini e Donne, è stata assente durante l’ultima registrazione in studio che si è tenuta il primo Novembre. La donna, ha tuttavia partecipato attivamente alla puntata in collegamento da casa sua: a riportare la notizia è il sito Fanpage

Collegatasi con lo studio, infatti, Tina ha spiegato al pubblico di essere in isolamento fiduciario dopo essere stata in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus.

Durante la sua partecipazione in remoto al programma, l’opinionista non ha specificato la durata del suo isolamento.

Questa misura si è resa necessaria per il rispetto di tutte le strette norme sanitarie di prevenzione del contagio a cui sia il pubblico che gli opinionisti che i partecipanti di Uomini e Donne sono sottoposti.

L’isolamento di Tina Cipollari sembrerebbe importantissimo per scongiurare un eventuale rischio di contagio per chi ogni settimana lavora a stretto contatto con lei e prima che l’opinionista stessa possa ritornare ad occupare la storica poltrona del programma.

Nonostante a Uomini e Donne si rispettino alla lettera tutti i protocolli di sicurezza, la presenza di un probabile contagio in studio potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di quanti lavorano alla realizzazione del programma stesso.

Non ci resta che fare i migliori auguri a Tina Cipollari e attendere le puntate, dove sarà in collegamento da casa, che andranno in onda nelle prossime settimane.

