Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 29 Ottobre, è stato trasmesso uno scontro terribile e la rissa che si è consumata in studio tra due noti personaggi destando lo sconcerto degli spettatori.

La puntata di Uomini e Donne trasmessa il 29 Ottobre ha fatto discutere gli spettatori del programma. Durante la registrazione, infatti, si è verificato un terribile scontro tra due personaggi noti del programma di Canale 5.

Le protagoniste di questa puntata sono state infatti Tina Cipollari e Gemma Galgani che, tuttavia, questa volta hanno davvero esagerato sia con le parole che con la veemenza dello scontro.

Uomini e Donne, in studio lo scontro e la rissa: volano gli stracci

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio, l’opinionista Tina Cipollari e la storica dama Gemma Galgani sono state protagoniste di uno scontro furibondo.

Alla base delle urla delle donne, infatti, c’è un presunto incontro che Tina avrebbe intrattenuto fuori dallo studio con Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma, con la quale anni fa ha intrattenuto una lunga relazione.

“Sei una persona falsa e bugiarda!“, ha infatti sottolineato la dama, rivolgendosi contro l’opinionista sua irriducibile rivale.

Dopo aver ascoltato queste parole, l’opinionista è esplosa raccontando tutti i dettagli del suo incontro con Giorgio, per il quale Gemma ha sicuramente ancora un debole. Tina ha infatti precisato di aver incontrato per caso l’uomo a Firenze ma che tale incontro è stato fortuito e che tra i due non c’è assolutamente alcun rapporto se non una profonda stima.

“Sei ancora interessata a Giorgio? Perchè ti alteri così tanto?“, è poi intervenuto Gianni Sperti.

La tensione in studio è ulteriormente cresciuta dopo l’ingresso di Biagio. Il cavaliere, infatti, si è confrontato con le dame con cui intrattiene delle frequentazioni tra cui la stessa Gemma. Durante questo confronto, la dama di Torino ha rivelato di aver ospitato l’uomo nella sua casa, di averlo invitato a pranzo e di aver cucinato per lui.

“Ma sei un’accattona! Dopo tanti chilometri non neanche avuto il garbo di portarlo al ristorante“, come un fulmine è arrivato il commento di Tina.

Tuttavia, dopo poco tempo è arrivata un’altra notizia che ha lasciato la donna sbigottita.

Prima di recarsi da Gemma, infatti, Biagio ha incontrato Maria a Roma, accompagnandola anche in ospedale per far conoscenza del nipote della donna appena nato. Dopo il pranzo da Gemma, inoltre, l’uomo avrebbe anche cenato con Sabina.

Gemma Galgani ha poi cercato di commentare questa strana situazione ma, continuamente interrotta dagli opinionisti, ha riacceso la sua rabbia lamentandosi di non voler essere interrotta.

“No Maria, io non ci sto! E’ proprio un accattona!“, dopo le parole di Tina sono quasi volate le mani tra le due, gesto contornato da molti pesanti insulti.

