Gwyneth Paltrow e la candela esplosiva: “c’era un inferno nella stanza”

Una delle candele con “l’odore della mia vagina” di Gwyneth Paltrow” è esplosa nell’appartamento di una donna.

Quando l’attrice Gwyneth Paltrow ha annunciato al mondo l’uscita sul mercato di una candela chiamata “l’odore della mia vagina”, in molti sono rimasti sconcertati e un po’ perplessi.

Si tratta di un prodotto venduto sul sito di e-commerce Goop e costa 79 Euro. Il suo profumo viene descritto come: “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“.

Candela alla vagina: una brutta esperienza

Di recente però, una donna di 50 anni, Jody Thompson, ha avuto una bruttissima e pericolosa esperienza con una di esse.

Jody aveva vinto questa costosa candela in occasione di un quiz online.

La signora Thompson però non immaginava ciò che sarebbe successo quando ha acceso la cande, ansiosa di usarla e di sentire il profumo “odore della vagina” di Gwyneth Paltrow.

Non appena accesa però la candela ha prodotto una fiammata alta 50 cm.

“La candela è esplosa e ha emesso grandi fiamme, con pezzi che sono volati ovunque. Non ho mai assistito a niente di simile, l’intera candela era in fiamme e troppo rovente da toccare, c’era un inferno nella stanza“.

Jody, che vive con il suo partner David Snow nella zona di Kilburn, a nord di Londra, ha aggiunto che alla fine sono riusciti a domare la fiammata.

La donna riconosce di essersi un po’ spaventata e che la candela avrebbe potuto incendiarle tutta la casa. “Ripensandoci, però, è stato divertente che la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow sia esplosa nel mio soggiorno.”

Un portavoce di Goop ha dichiarato al The Sun: “siamo in contatto con la signora per capire se ha seguito tutte le indicazioni specifiche per la sicurezza per il fuoco, incluso come tagliare lo stoppino e non lasciare bruciare per più di 2 ore”.

Il portavoce ha aggiunto che per loro la sicurezza dei clienti sia la priorità. “Abbiamo avvisato il produttore circa il problema e abbiamo contattato la cliente per inviarle alcuni prodotti Goop per aiutarla a trascorrere la quarantena”.

Non è la prima volta che si verifica un incidente relativo a un prodotto legato al premio Oscar Gwyneth Paltrow.

Tempo fa una donna canadese aveva eseguito una sauna vaginale come quella consigliata dall’ex moglie di Chris Martin, leader del gruppo musicale Coldplay.

Solo che questa donna ha riportato ustioni di secondo grado e si è dovuta ricoverare in ospedale.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto?