In queste ore ha suscitato grande interesse un video che smantella le teorie complottiste dei negazionisti del virus e sui vaccini in maniera diversa.

L’autore del Video sui vaccini, Andrea Lorenzon, è un famoso youtuber che, nel suo canale Cartoni Morti, pubblica da anni diversi cortometraggi e che in poco tempo è riuscito ad ottenere più di 1,19 milioni di iscritti. Famosissime, ad esempio, sono le parodie di Alessandro Borghese e Gerry Scotti, a tema Dragon Ball.

Come lui stesso ha dichiarato: “La satira non l’ho cercata, è venuta naturale parlando della società in cui viviamo”. Cartoni Morti, infatti, è una combinazione di acume, creatività e un pizzico di satira. Mix con il quale Lorenzon cerca di ridicolizzare i personaggi noti così come le contraddizioni e i luoghi comuni presenti nella nostra società.

Il video sui dubbi sui vaccini di Cartoni Morti

Tornando al video “Vaccino: i dubbi più grossi”- Cosa c’è nel vaccino”, nelle ultime ore, sta letteralmente spopolando aggiudicandosi un posto nelle tendenze su YouTube.

Nel video, Lorenzon cerca, peraltro riuscendoci, di smontare una per una le teorie complottiste dei negazionisti servendosi attraverso dell’ironia e dello sberleffo tagliente. Attraverso i suoi personaggi cerca di mettere a tacere i negazionisti in video che assicura più di una risata.

Ecco come un video smantella le teorie complottiste

La prima parte del video è dedicata al tema riguardante il vaccino Pfizer. Rivolgendosi direttamente a quello che chiama negazionista, dice: “Sai cosa c’è dentro al vaccino?” La risposta, ovviamente, è tutta da ridere: “Contrariamente al pasticcio al ragù della zia Ermelinda, il vaccino non contiene alcun ingrediente segreto, ma soltanto acqua, sali, saccarosio, colesterolo buono ed, infine, mRna quanto basta”. Ecco come lo youtuber smantella una delle teorie secondo cui gli ingredienti del vaccino non sarebbero trasparenti.

Sui dubbi relativi al fatto che il vaccino non sia stato sperimentato a sufficienza, anche in questo caso, la risposta è chiara: “Non sei un esperto altrimenti non penseresti questo”. Così come spiega Lorenzon, infatti: “I veri esperti dicono che il vaccino non ha saltato alcuna procedura. Ogni farmaco deve seguire tassativamente precisi test clinici e avere le approvazioni di enti esterni che tutelano la nostra e la loro salute”.

Riguardo agli effetti collaterali attribuiti al vaccino, anche in questo caso la risposta riesce a far riflettere e a sorridere allo stesso tempo: “Non ci sono effetti collaterali. Non ci sono tante problematiche, al massimo un dolorino al braccio. Il vaccino da tutte le aziende mediche è stato considerato ottimale. Non credono al vaccino, ma credono al all you can eat a 8,99 euro”.

Attualmente il video su YouTube ha totalizzato più di 500.000 visualizzazioni, ottenendo quasi 100.000 mi piace.

Insomma, si tratta di 6: 57 che meritano davvero di essere dedicati a questo video che in maniera divertente e chiara cerca di far luce sulle teorie complottiste che si sono generate dall’inizio della pandemia.

Ecco il video di Cartoni Morti:

Unimamme cosa ne pensate del video? Lo avevate già visto? Non trovate anche voi geniale il modo in cui lo yotuber ha cercato di chiarire i dubbi sul vaccino?