Carlotta Mantovan ritrova il sorriso dopo la morte di Frizzi

Carlotta Mantovan, vedova del presentatore Fabrizio Frizzi, ha condiviso una foto insieme alla sua bambina sui social.

Unimamme, il 26 marzo del 2018 ci lasciava un volto molto conosciuto del panorama televisivo italiano: Fabrizio Frizzi.

Frizzi, che aveva da poco compiuto 60 anni, aveva lottato a lungo contro una brutta malattia, nell’ottobre precedente era stato colto da un malore durante la registrazione dell’eredità e da allora era stata una lunga strada in salita.

Frizzi, con quell’aria gentile, era uno dei volti più popolari della Rai, ma per la sua famiglia, formata da Carlotta, Mantonva, ex modella e conduttrice televisiva e per la piccola Stella, era solo un marito e un papà.

Carlotta Mantovan: la serenità con la figlia

In occasione del primo giorno di scuola della piccola Stella la sua mamma, Carlotta Mantovan, aveva pubblicato un tenero scatto di lei che baciava teneramente la figlia, segno che il loro legame è più forte che mai.

Durante quest’ultima estate la Mantovan ha deciso di sospendere il suo lavoro di conduttrice televisiva e secondo alcune voci di corridoio l’avrebbe fatto per dedicare più tempo alla sua bambina.

Lei e Fabrizio Frizzi si erano incontrati dietro le quinte di Miss Italia, nel 2001, all’epoca il noto presentatore aveva 43 anni, mentre la Mantovan solo 17 anni.

Nel 2014, dopo un lungo fidanzamento, si erano sposati, mentre nel 2013 era nata la loro piccina, di cui entrambi erano molto orgogliosi.

“Con Fabrizio è stato amore al primo sguardo, un amore travolgente” aveva detto in occasione di un’ospitata a Il Sabato italiano.

Certo Carlotta Mantovan non si aspettava di rimanere vedova a 35 anni con una bimba di 4.

Qualche giorno fa la presentatrice ha postato una tenera immagine sul suo profilo Instagram.

Negli hashtag accanto alla foto ha scritto: noi due, sempre insieme, la mia stella. Nello scatto si vede in primo piano la Mantovan, ma sullo sfondo vi è la piccola Stella, con addosso la cartella rosa, i capelli bruni scuri in riva al mare.

Non è la prima volta che questa mamma vip posta qualche scatto della figlia, sempre di spalle o ripresa in qualche dettaglio per tutelarne la privacy.

Il messaggio ha ottenuto quasi 12 mila Like e 436 commenti. Tanti hanno ricordato Fabrizio Frizzi, ha hanno fatto anche i complimenti a Carlotta Mantovan e alla bambina “siete splendide”.

Unimamme, voi vi siete commosse per questo scatto?