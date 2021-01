Spostamenti verso seconde case fuori Regione? Le FAQ del Governo

Finalmente il Governo ha pubblicato le FAQ relativamente agli spostamenti verso le seconde case e fuori dalla Regione. Ecco cosa occorre sapere.

Dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 16 gennaio di cui vi avevamo già parlato, sono nati diversi dubbi relativi agli spostamenti e alle seconde case. In queste ore, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Achille Variato, ha chiarito alcuni punti ed il governo ha finalmente reso note le FAQ.

Spostamenti fuori regione e verso le seconde case

Achille Variati, ai microfoni di Radio 24, ha spiegato che, dato che all’interno del nuovo Dpcm, non vi è specificato la tipologia di abitazione verso la quale si può fare rientro, non è esplicito il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà. Ovviamente, tale spostamento deve essere effettuato sempre nelle ore di coprifuoco.

In alte parole, è possibile raggiungere la seconda casa di proprietà, ma non quella di un parente. Gli spostamenti verso le seconde case sono permessi anche in una Regione diversa da quella in cui ci si trova, ma solo se si tratta di un’abitazione di proprietà o anche in affitto.

Ecco le parole di Variati: “Se la casa è proprietà di un altro anche se parente, non può essere considerata seconda casa, ovviamente, la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista”.

La confusione è nata dal momento che il Dpcm in vigore dal 16 Gennaio, vieta gli spostamenti tra le Regioni fino al 15 febbraio senza, però, fornire un’indicazione chiara sulle seconde case.

Le FAQ da Palazzo Chigi

Palazzo Chigi ha pubblicato sul sito le FAQ relativa agli spostamenti fuori regione e verso le seconde case. Ecco le risposte alle domande più comuni:

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

Il Dpcm del 16 gennaio 2021 non prevede più alcuna limitazione in relazione alle seconde case. Tuttavia, trattandosi di una possibilità circoscritta al rientro, tutti coloro che hanno necessità di raggiungere una seconda casa fuori Regione, devono comprovare di esserne i proprietari. Tutti i titoli successivi al 14 gennaio 2021 sono considerati esclusi.

Da Palazzo Chigi, si precisa, poi, che la casa a cui si vuole fare rientro non deve essere abitata da persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare e vi si può recare soltanto il predetto nucleo. Se si dichiarerà il falso, ciò costituirà reato.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla mia. Posso andare a trovarli?

A tal proposito, viene ribadito che, fino al 15 febbraio, questi spostamenti sono vietati. Bisognerà, quindi, attendere nuove disposizioni.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione o Provincia autonoma per turismo?

Sempre fino a 15 Febbraio 2021 sono vietati gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione. Questo divieto è da considerarsi anche relativamente ad alloggi presi in locazione per brevi periodi.

E a voi Unimamme, vi sono chiare le nuove FAQ rese note la governo? Avete ancora dubbi riguardo agli spostamenti e le seconde case?