Sergio Muniz papà a 45 anni: la dedica ed il significato del nome | FOTO

L’attore Sergio Muniz a 45 anni realizza un suo grande desiderio, quello di essere padre. La dedica su Instagram è d’effetto.

Una bellissima notizia per uno degli ex concorrenti di due programmi televisivi molto seguiti dal grande pubblico ed anche molto amato, tanto che ha vinto anche la seconda edizione dell’Isola dei Famosi.

Si tratta dell’attore spagnolo Sergio Muñiz che all’età di 45 anni che non riesce a contenere la sua gioia per la nascita del suo primo figlio. Il nome che la coppia ha scelto ha un significato molto particolare.

Sergio Muniz papà per la prima volta: “Essere madre o padre è il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare”

L’ex vincitore dell’isola dei Famosi e concorrente di Tale e quale show, Sergio Muniz, è diventato papà per la prima volta in queste ore. L’annuncio è stato dato proprio da lui sul suo profilo Instagram accompagnata da una foto nella quale si intravedi il bambino, ma si vede bene che gli stringe il dito.

L’attore, ma anche cantante e modello spagnolo è legato sentimentalmente con Morena Firpo, un’insegnate di yoga con la quale abita a Levanto in Liguria. I due si sono conosciuti quando l’attore ha accompagnato la figlia della sua prima moglie proprio ad una lezione di yoga tenuta da Morena, in una passata intervista da Dominca In aveva raccontato: “E’ stata una cosa abbastanza veloce… Però all’amore non si comanda“.

La coppia è molto spirituale ed hanno scelto un nome particolare, ma che abbiamo già sentito perchè è lo stesso di uno dei figli di Albano e Romina Power. Il piccolo si chiama Yari, un nome di origine russa che letteralmente significa “Eletto da Dio“, anche se ci sono varie interpretazioni ad esempio che possa derivare dalla parola ebraica yarib, “combattere, contendere” ed esiste anche nella lingua del popolo maya, con il significato di “figlio del Sole“.

Per annunciare la nascita del suo primogenito, l’attore ha pubblicato su Instagram una dedica tratta dal pensiero del Premio Nobel per la letteratura, Josè Saramago: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre è il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono“.