Sharon Fonseca e il consiglio prezioso alle neomamme: “basta poco” | FOTO

L’imprenditrice e modella venezuelana, Sharon Fonseca, torna a parlare dell’essere mamma, questa volta da un consiglio alle neomamme.

La coppia vip formata da Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sta vivendo un periodo felice dopo la nascita della loro prima figlia, Blu Jerusalema, anche se non proprio senza pensieri.

La piccola, infatti, è nata con una malformazione al palato e dovrà subire un intervento che le permetterà di avere una vita serena.

La neo mamma dopo qualche giorno di assenza dai social dopo il parto è tornata per la gioia dei suoi fan a condividere piccoli video della loro vita quotidiana.

Sharon Fonseca il consiglio alle neo mamme: “Le piccole cose fanno la differenza”

La bellissima modella venezuelana, Sharon Fonseca, ha parlato diverse volte del suo parto, c di come sta affrontando la maternità. Ha raccontato le sue emozioni affermando di non soffrire di una era e propria depressione postparto, ma che ci sono giorni nei quali si sente molto giù.

Ha poi anche mostrato il suo corpo a distanza di qualche settimana dal lieto evento per spiegare che è normale essere cambiate e che ci vuole del tempo per rimettersi in forma: “Non tutti i corpi si riprendono allo stesso modo. Diamo a noi stessi tempo e amore, specialmente durante il postpartum“.

Lo aveva fatto già dopo solo due settimene dalla nascita della piccola Blu Jerusalema quando aveva la linea Alba o linea nigra ancora ben visibile.

Adesso vuole dare alle neomamme un consiglio su come prendersi cura di se stesse e l’importanza di ritagliarsi anche solo un piccolo spazio per se stesse: “Oggi mi sono dedicata una giornata di coccole. Penso che sia molto importante soprattutto in questo periodo. Anche se solo per poco tempo“.

Come consiglia Sharon non ci vuole molto per rilassarsi: “Basta anche una maschera al viso, una doccia lunga, una semplice manicure. Sono le piccole cose che fanno una grande differenza“.

Voi unimamme concordate con Sharon? Riuscite a ritagliarvi in una giornata, in una settimana uno spazio tutto vostro? Vi è utile?