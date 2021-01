Charlize Theron è un’attrice hollywoodiana dalla storia personale dai risvolti davvero tragici, ma è stato proprio il dolore a renderla la donna forte e combattiva che è oggi

Nonostante la sua sia storia abbia dei tratti davvero drammatici, l’attrice non ha mai nascosto il suo passato, anzi, ha dichiarato di non provare vergogna nel raccontare dell’omicidio di cui si è macchiata la madre. Proprio da lei, infatti, ha fatto sapere di trarre ispirazione negli insegnamenti che giorno dopo giorno cerca di dare alle sue figlie.

L’infanzia difficile culminata nell’omicidio del padre

Così come ha raccontato la nota attrice, di origini sud africane, una notte in cui il padre, dipendente dall’alcool, era particolarmente su di giri, sparò tre volte contro la porta della stanza in cui era nascosta insieme alla madre. Per un caso fortunato, le due donne si sono salvate, ma sempre quella sera, la madre Gerda pose fine a quel calvario uccidendo il marito.

In una intervista a Vogue UK, la donna ha detto di voler trasmettere alle sue figlie la stessa apertura mente della madre:

“Mi sento molto fortunata ad essere stata cresciuta da mia madre. Crescere con lei è stato un costante promemoria per provare a rompere quel soffitto di vetro. Più che le parole, il solo guardarla vivere la sua vita in un certo modo mi ha dato la sicurezza di sentire che avrei potuto vivere anche la mia in un certo modo: pensare che non c’erano confini, non c’erano limiti a ciò che io come donna potessi fare.”

Alle mie figlie insegno a non arrendersi

Alle sue figlie, ha fatto sapere di voler trasmettere la forza di non arrendersi e di affrontare con resilienza le difficoltà della vita. L’attrice ha dichiarato di voler fare in modo che le sue figlie siano pronte a tutto, anche ad affrontare i “pregiudizi di genere“.

Proprio a tal proposito ha voluto rimarcare il ruolo degli adulti nel rendere la vita dei più giovani meno difficile. La sua speranza è che un giorno le giovani donne non debbano più lottare per avere anche loro un ruolo nella società.

Unimamme conoscevate la storia drammatica dell’infanzia di Charlize Theron?