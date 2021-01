Heather Parisi attaccata su Instagram: “sono rimasta senza parole”

Heather Parisi risponde a chi la critica per essere una mamma di 60 anni con due figli ancora piccoli.

Unimamme, la soubrette HeatherParisi, molto amata dagli italiani è anche una mamma di 4 figli, di cui due ancora giovanissimi.

La figlia maggiore, Rebecca Jewel Manenti ha ormai 26 anni e, quando la mamma ha deciso di trasferirsi a Hong Kong ha deciso di rimanere in Italia col padre, la seconda figlia, invece, Jacqueline Luna Di Giacomo, ha 20 anni ed è rimasta anche lei in Italia quando la showgirl è emigrata.

Heather Parisi risponde alle polemiche

Ora, entrambe le figlie, adulte, vivono all’estero, con la showgirl invece ci sono i due figli minori: Elizabeth e Dylan, che lei ha avuto quando aveva 50 anni.

Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram seguito da 265 mila followers la soubrette ha pubblicato un bello scatto dei due figli più piccoli, che ora hanno 11 anni.

Heather Parisi ha scritto di essere arrivata a Hong Kong quando Elizabeth e Dylan erano ancora neonati.

“Per me, allora, la nuova maternità a 50 anni era ancora tutta da scoprire. Loro, giorno dopo giorno, sono cresciuti ed eccoli qui ora, piccoli adulti.

Io, giorno dopo giorno, sono ringiovanita, se non nel corpo certamente nella mente e nello spirito”.

L’ex ballerina ha aggiunto: “La gioia della maternità è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto a ognuna di noi donne”, proseguendo poi dicendo che a ognuna dovrebbe essere nella posizione sociale ed economica per realizzare il proprio desiderio.

Il suo messaggio e la sua foto hanno ricevuto 19 mila Like e 1400 messaggi, molte persone hanno fatto i complimenti a lei e ai ragazzini, scrivendo: “splendidi”.

Alcuni hater (cioè gli odiatori che diffondono veleno sul web) l’hanno attaccata definendola una nonna mamma.

Non è certamente la prima volta che la showgirl riceve accuse di questo tipo. Tempo fa un altro “super critico” sul web le aveva fatto notare quanto fosse invecchiata, al che la Parisi aveva risposto scrivendo che non avrebbe cambiato la serenità di oggi con la bellezza di ieri.

Anche in quest’ultima occasione l’ex soubrette ha voluto rispondere a chi la attaccava. Ecco che cosa ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram poche ore fa:

“dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono “nonna mamma”, rimango senza parole.

Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia?”

Heather Parisi ha voluto sottolineare che ormai l’aspettativa di vita si è alzata molto e che spesso la gioventù viene dedicata a costruirsi una carriera prima della famiglia.

“Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima.

E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie …

Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole!“.

Infine la Parisi ha concluso che si sarebbe assentata un giorno dai social per festeggiare l’anniversario della sua vecchiaia. Ancora una volta, moltissimi suoi fans l’hanno sostenuta.

Il prossimo 27 gennaio infatti compirà 61 anni.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue affermazioni?