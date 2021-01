E’ nata Isabel, la neonata dei record: ben dieci nonni tutti in vita

A Castellamare di Stabia, in procincia di Napoli, è nata Isabel la neonata dei record: la bambina è l’unica in Italia a contare ben dieci nonni tutti ancora in vita.

Il 2021 è da poco cominciato ed è già record per i neonati in Italia: in provincia di Napoli è da poco nata la piccola Isabel che, a soli quattro giorni di vita, può contare sul supporto di ben dieci nonni. La sua nascita, infatti, è un record nel nostro Paese.

Già in passato avevamo parlato della fondamentale importanza della presenza dei nonni nella crescita emotiva dei bambini e, di certo, a questa piccola non mancherà il sostegno. I nonni, infatti, con i nipoti instaurano un legame profondo, che costituisce un rapporto unico, fondato su un affetto speciale, su tenerezza e complicità.

Lo scorso record era stato registrato a Carbonia, in Sardegna: a Settembre 2020, infatti, era nata la piccola Sofia che al momento della sua nascita contava ben nove tra nonni, bisnonni e trisnonne. L’anno prima ancora, nel 2018, questo record era toccato a Brolo, in Sicilia dove il piccolò Nicolò tutt’oggi conta sul supporto di ben otto nonni e bisnonni.

Un fiocco rosa che ha costituito un fatto eccezionale in Italia: scopriamone i dettagli!

In provincia di Napoli nasce Isabel: la neonata con dieci nonni

Nel reparto materità dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia il 21 Gennaio 2021 è accaduto un fatto gioioso ed eccezionale: è nata la piccola Isabel, la promogenita di mamma Anna e papà Salvatore che nel corso della sua vita potrà contare sul supporto di ben dieci nonni.

A riportarlo è un quotidiano locale che ha raccolto la testimonianza del lieto evento direttamente dai genitori della piccola che hanno riportato la composizione della propria longeva famiglia arrivata fino alla quinta generazione.

La piccola Isabel potrà contare sull’affetto di quattro nonni, di tre bisnonne, di due bisnonni e di una trisavola, l’energica 83enne Carlotta. La piccola, dunque, sarà la prima nata rappresentante la quinta generazione in vita della sua famiglia.

Questa nascita da guiness accopagnerà per sempre questa famiglia che, con un nuovo fiocco rosa, ha segnato un nuovo primato da battere.

E voi Unimamme conoscevate queste nascite da record? Che ne pensate?