Nonostante il successo e la carriera costellata da grandi vittorie, come l’Oscar nel 2003, la vita di Charlize Theron non è stata sempre facile. Scopriamo perché.

La storia personale dell’attrice è segnata da un’infanzia molto difficile. La donna, infatti, in più di un’occasione ha raccontato le difficoltà vissute quando viveva a Johannesburg insieme alla mamma Gerda e al padre Charles.

La vita familiare era tutt’altro che serena e i problemi sono culminati con un omicidio che ha segnato la fine di un incubo e l’inizio di una nuova vita.

L’infanzia di Charlize Theron segnata dal padre alcolizzato

Così come ha raccontato la nota attrice, una notte del 1991, il padre tornò a casa dopo l’ennesima sbronza, riuscendo a malapena a reggersi in piedi e maneggiando una pistola. Charlize, che al tempo aveva 15 anni, e la madre Gerda si erano chiuse in camera appoggiandosi alla porta per impedirgli di entrare.

L’uomo allora cominciò ad esplodere tre colpi di pistola contro la porta. Per puro miracolo nessun colpo riuscì a colpirle, ma quella sera la madre decise di impugnare una pistola che avevano in casa, e di sparare e uccidere il marito nonché il padre di Charlize. Il suo è stato un gesto di legittima difesa, non a caso, il processo si risolse con una sua completa assoluzione.

Charlize ha dichiarato che suo padre Charles ha reso la vita delle due donne davvero difficile. A tal proposito, ha dichiarato che vivere con una persona dipendente dall’alcool significa convivere costantemente con un sentimento di imprevedibilità che resta dentro di te, per sempre.

A differenza di quanto credeva prima, Charlize oggi è convinta che ciò che ha vissuto l’abbia forgiata. Alla Tv francese TF1, ha rivelato: “È stata la grande tragedia della mia vita. Ho avuto un genitore che mi ha fatto passare attraverso il dolore, lo shock, la rabbia ma, in realtà, mi ha indirizzata a non passare tutta la vita sentendomi una vittima”.

Attraverso il racconto della sua storia, inoltre, vuole far capire cosa significa avere in famiglia un problema di dipendenza e quali ripercussioni può avere sulle persone. Non solo, ha dichiarato di non aver alcun tipo di vergogna nel parlarne ma che anzi parlarne aiuta a non sentirci soli nel momento in cui si affronta un dramma del genere.

Così come ha spiegato la Theron, il padre era alcolista già quando lei nacque perciò l’ha conosciuto soltanto con la sua dipendenza.

Nonostante la sua infanzia difficile, però, Charlize si è detta felice di aver avuto in dono una madre come Gerda che l’ha resa una donna coraggiosa e orgogliosa di sé stessa. “Non so cosa avrei fatto senza di lei“, ha dichiarato l’attrice.

Dopo il dramma, il riscatto di Charlize

Dopo la morte del padre, a 16 anni, Charlize riesce a dare la svolta decisiva alla sua vita, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza a Johannesburg, riuscendo ad aggiudicarsi un posto in un concorso di bellezza in Italia, a Positano.

Successivamente, si trasferisce a Milano, dove comincia il lavoro di modella e, nel 1993, diventa la protagonista di una pubblicità della Martini che la rende famosa al grande pubblico.

Charlize Theron, nonostante la sofferenza, oggi, è una donna felice e serena grazie anche ai figli August e Jackson. L’attrice, infatti, ha dichiarato di essere profondamente addolorata per quella notte ma di essere, comunque, in pace con sé stessa.

