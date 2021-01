Una ex Miss Italia, in queste ore, ha annunciato di essere incinta, mostrando su Instagram una foto a sorpresa. Ecco di chi si tratta

Una ex Miss Italia ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. Nello scatto, mostra fiera le sue forme prorompenti dal momento che l’annuncio arriva quando la gravidanza è già all’ultimo mese di gravidanza. La nota più ex miss Italia ha davvero lasciato di stucco i suoi followers.

L’annuncio della gravidanza dell’ex Miss Italia

L’ex Miss Italia che ha annunciato di aspettare un figlio è Claudia Andreatti, vincitrice del noto concorso di bellezza nel 2006.

Nello scatto, mostra il suo pancione di nove mesi e come didascalia alla foto scrive: “Quest’’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi”.

Nel suo post, inoltre, ha voluto spiegare le emozioni che l’hanno accompagnata durante la gravidanza giunta, ormai, quasi alla fine. “Un’avventura straordinaria, indescrivibile…goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite”, ha fatto sapere la Andreatti.

A conclusione, ha scritto: “Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome…non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!”. La foto, poi, precisa, che è stata scattata dal compagno Andrea Tagnola, quello che definisce: “il miglior #DadToBe che potessi avere al mio fianco!”.

Ovviamente i messaggi di auguri sono stati tantissimi, tra questi anche quelli di personaggi famosi come Marco Liorni, Eleonora Pedron e tanti altri.

La carriera della ex Miss Italia Claudia Andreatti

Claudia Andreatti è nata nel 1987, a Trento. Fin da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza fino a vincere il titolo di più bella d’Italia, nel 2006. Da allora, la Andreatti ha partecipato a diversi programmi tv. La ricorderete, infatti, nel 2009, nel ruolo di inviata alla finale di X Factor. Nel 2010, invece, è stata inviata a Unomattina estate e conduttrice di Sette Note, su Rai1. L’ultima esperienza risale al 2019, con “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2.

Oggi, Claudia vive felicemente, in Svizzera, con il suo compagno Andrea Tagnola a cui è legata da 5 anni.

Unimamme eravate già a conoscenza della notizia della gravidanza di Claudia Andreatti?