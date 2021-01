Chiara Ferragni entra nell’ottavo mese di gravidanza: le foto su Instagram.

La star di Instagram, Chiara Ferragni, ha pubblicato nuove foto sul suo stato di gravidanza. Come sappiamo, infatti, Ferragni è incinta di una bambina che nascerà a breve.

La bambina è la secondogenita di Chiara Ferragni e di suo marito Federico Lucia, in arte Fedez. La coppia ha detto di aver già scelto il nome della bambina ma non lo ha voluto ancora svelare al pubblico.

Ferragni e Fedez hanno già un altro figlio, Leone, nato il 19 marzo 2018. Il bambino, dunque, tra meno di due mesi compirà 3 anni. La nascita della sorellina avverrà proprio intorno a quella data. Chiara Ferragni, infatti, è appena entrata nell’ottavo mese di gravidanza e ne ha dato notizia sul suo profilo Instagram pubblicando nuove foto. Vediamo quali.

Chiara Ferragni entra nell’ottavo mese di gravidanza: le foto

Insieme ai fatti della sua vita di tutti i giorni, Chiara Ferragni ha sempre documentato su Instagram l’avanzamento del suo stato di gravidanza. Dalle foto con il pancione fino a quelle dell’ecografia della figlia, la influencer ha reso partecipi i fan del suo stato fin dai primi mesi. Un atteggiamento sul il quale non sono mancate le critiche.

Ora, la scadenza del termine si avvicina e Chiara Ferragni, con un nuovo set di foto, comunica ai suoi follower di essere entrata nell’ottavo mese di gravidanza.

Come ci ha abituato negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha pubblicato domenica le foto del suo pancione e delle sue forme morbide. Sfoggiando un trucco perfetto, dalle tonalità chiare che danno luce al suo incarnato, mettendo in risalto gli occhi verdi, la influencer si è mostrata in reggiseno bianco liscio e in jeans pre-maman, abbassati per mostrare la pancia. Sulle braccia sono evidenti i tatuaggi: un cuore con una croce, sul suo braccio sinistro, e mamma orsa con il suo cucciolo, sul destro. I capelli sono raccolti in una coda con un elastico verde chiaro.

Un abbigliamento causal per Chiara Ferragni, ma valorizzato dai gioielli: gradi orecchini e due collane girocollo con ciondolo ciascuna. Nelle immagini, la influencer mostra scherzosamente la lingua.

La gravidanza l’ha resa molto più sensibile, come è normale per tutte le donne. Anche questa condizione non è stata nascosta ai fan. Qualche giorno fa, sia Chiara Ferragni che il marito hanno pubblicato un breve video di lei che piange mentre è abbracciata a Leone. Mamma e figlio stavano guardando un cortometraggio di animazione, Piper, e la influencer non è riuscita a trattenere le lacrime.

Non mancano le foto con Fedez. Ieri, sempre si Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato anche i selfie con il marito che le abbraccia il pancione. Altri momenti di tenerezza e intimità familiare.

La coppia, innamoratissima, si è scattata un selfie davanti allo specchio della loro cabina armadio. Come già accaduto in altre occasioni.

Fedez si mostra come un compagno e un futuro bis-papà molto premuroso.

Nella foto sopra, con Chiara Ferragni di tre quarti, il suo pancione è ancora più evidente.

Fedez inginocchiato mentre abbraccia o bacia il pancione della compagna è una foto ricorrente della coppia. Ne avevano scattate altre qualche mese fa, mettendole a confronto con quelle della gravidanza di Leone. La coppia ci aveva anche scherzato su, invertendo le parti.

L’altra novità da Chiara Ferragni non sono soltanto le nuove foto ma anche l’annuncio che con l’ottavo mese di gravidanza l’influencer va in maternità. Come tutte le mamme lavoratrici. Quindi dovrebbe ridurre la sua attività professionale online e per un po’ di tempo non farà più video.

Sicuramente continueremo a vedere le sue foto sui social.

Che ne pensate unimamme? Vi piacciono queste foto? Fa bene Chiara Ferragni a fermarsi negli ultimi mesi di gravidanza?