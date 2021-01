By

Chiara Ferragni piange commossa mentre abbraccia Leone. La reazione di Fedez. Cosa è successo in casa Ferragnez.

Serata in famiglia davanti alla tv per i Ferragnez. Chiara e Leone, in pigiama, hanno guardato un film stando abbracciati.

La reazione di Chiara Ferragni, a sorpresa, è stata di lacrime e commozione. Ma cosa stavano guardando? E qual è stata la reazione di Fedez? Ve lo diciamo qui sotto.

Prima ancora, vi ricordiamo l’impegno della coppia nel contrasto alla pandemia di Covid-19, rinnovato qualche giorno fa da Chiara Ferragni con la pubblicazione di un post informativo sui principali vaccini.

Chiara Ferragni piange abbracciata a Leone, la reazione di Fedez

Momenti di tenerezza familiare ieri sera a casa di Chiara Ferragni e Fedez quando la famigliola si è seduta davanti alla tv a guardare un film. Chiara e Leone erano in pigiama, abbracciati, ai piedi del divano, quando improvvisamente la influencer si è messa a piangere commossa.

Cosa è successo? Chiara Ferragni ha pianto per quello che stavano guardando alla tv, il cortometraggio animato Piper, della Pixar. Premiato agli Oscar 2017 come miglior cortometraggio di animazione, Piper racconta la storia di un piccolo piovanello, un uccello acquatico, che deve imparare a procurarsi il cibo e vincere la paura dell’acqua. Il piccolo viene seguito dalla madre che amorevolmente gli insegna a cavarsela da solo.

La storia ha commosso Chiara Ferragni fino alle lacrime. Una ipersensibilità la sua chiaramente dovuta allo stato di gravidanza e all’effetto degli ormoni. La influencer è al settimo mese di gravidanza, incinta di una bambina, la sorellina di Leone.

Durante la gravidanza, infatti, è assolutamente normale per una donna essere ipersensibile ed emotiva, commuoversi con facilità. Si tratta di un effetto causato dagli ormoni e da un cambiamento del cervello. Una situazione di adattamento in vista del futuro legame con il figlio.

Le donne che piangono facilmente in gravidanza non devono vergognarsi, dunque. Vale anche per Chiara Ferragni.

Mentre piangeva davanti alla tv e abbracciava il figlio Leone, influencer è stata ripresa con lo smartphone dal marito Fedez che amabilmente l’ha presa in giro.

“Amore ma cosa piangi?“, ha domandato il rapper alla moglie. “Amore state vedendo un film sui gabbiani!“. Nel video si sente la risata di Fedez. Chiara Ferragni ha tentato di giustificarsi spiegando che si commuoveva nell’abbracciare il figlioletto.

Un tenero e buffo momento di intimità familiare che come molti altri è finito sui social di entrambi i Ferragnez. Chiara Ferragni ha pubblicato il breve filmato sul suo profilo Instagram. Mentre Fedez lo ha caricato sulle sue stories. Insomma potete vederlo sugli account Instagram di entrambi.

Nelle ultime ore, i Ferragnez hanno pubblicato sui social anche le immagini della nuova cameretta di Leone.

Che ne pensate unimamme di questo quadretto familiare? Vi piacciono i Ferragnez? E voi, quando eravate incinte avete avuto spesso questi momenti di commozione?