Chiara Ferragni dopo le mascherine continua ad essere influencer impegnata contro la pandemia. Ecco cosa ha fatto.

Famosa per i suoi post di Instargam dedicati alla moda e creatrice di tendenze, tanto da meritare il titolo di “influencer” per eccellenza, Chiara Ferragni è stata fin dall’inizio impegnata nella lotta alla pandemia di Covid-19.

Lo scorso marzo, nel pieno della prima ondata di contagi da Coronavirus, Ferragni insieme al marito Fedez aveva lanciato una campagna di raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele di Milano per la realizzazione di una terapia intensiva che accogliesse i pazienti Covid che aumentavano in modo impressionate. La coppia aveva creato una mobilitazione incredibile, permettendo la realizzazione del nuovo reparto in tempi record. L’immunologo del San Raffaele Roberto Burioni aveva rilanciato la loro campagna dei Ferragnez ringraziandoli e complimentandosi con loro.

L’impegno della coppia nel contrastare la pandemia non è mai venuto meno. Chiara e Fedez hanno anche invitato i loro fan a indossare le mascherine per contenere la diffusione dei contagi.

Chiara Ferragni è stata toccata personalmente dal Coroanvirus che si è portato via sua nonna materna. Ora, la influencer si fa promotrice di un’altra battaglia contro il Covid, quella a favore dei vaccini.

Chiara Ferragni promuove i vaccini Covid

Come sappiamo tutti, lo scorso 27 dicembre sono iniziate in tutta Europa le vaccinazioni contro il Covid-19, la malattia causata dal nuovo Coronavirus Sars-CoV-2 comparso in Cina nel dicembre 2019 (almeno ufficialmente) e diffusosi presto in tutto il mondo, scatenando una vera e propria pandemia. Un virus che ha lasciato dietro di sé una scia di gravi lutti, con oltre 76mila morti in Italia a inizio gennaio 2021.

In questa pandemia, come vi abbiamo raccontato, Chiara Ferragni e il marito Fedez sono stati sempre impegnati nel contrasto ai contagi, con la raccolta fondi a favore dell’ospedale San Raffele di Milano e soprattutto con l’invito rivolto ai fan di comportarsi in modo responsabile e indossare sempre la mascherina chirurgica.

Ora, arriva da Chiara Ferragni un nuovo atto di impegno nella lotta al Covid, questa volta a favore dei vaccini. Nelle sue stories delle ultime 24 ore, la influencer ha pubblicato una infografica in cui si spiegano le caratteristiche dei principali vaccini Covid. L’immagine era stata pubblicata dalla sua ginecologa,Thais Aliabadi, già ginecologa delle star di Hollywood.

Nell’infografica condivisa da Ferragni compaiono le informazioni sui principali vaccini contro il Covid: Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford AstraZeneca e quello di Johnson&Johnson.

I principali vaccini Covid

L’immagine elenca tutte le caratteristiche dei vaccini, di cui, va detto, al momento solo quello di Pfizer-Biontech è stato approvato nell’Unione Europea. Presto, tuttavia, dovrebbe arrivare il via libera anche per i vaccini di Moderna e AstraZeneca. Alla realizzazione di quest’ultimo ha collaborato anche l’Italia con l’azienda Irbm di Pomezia.

Tutti e quattro i vaccini creano una immunità contro la proteina Spike, che il Coronavirus Sars-CoV-2 utilizza per entrare nelle cellule dell’organismo umano. La differenza sta nel modo in cui la proteina viene iniettata nell’organismo. Ivaccini di Pfizer-Biontech e Moderna utilizzano la tecnologia mRna (l’Rna messaggero), che viene applicata per la prima volta nell’uomo (comunque esistevano già studi di anni su questa tecnica di biologia molecolare). Mentre i vaccini Ofxord AstraZeneca e Janssen di Johson&Johnson usano un vettore virale, una molecola di Adenovirus inattivato.

Tutti vaccini richiedono un’applicazione in due dosi, con la seconda a distanza di circa 21 o 28 giorni dalla prima. L’immunità completa si raggiunge dopo una settimana o quattordici giorni dalla seconda dose. L’unica eccezione è data dal vaccino Janssen che potrebbe essere somministrato in una dose sola o con la seconda a distanza di 56 giorni, ma questo vaccino non si conosce ancora quando verrà approvato. L’efficacia maggiore è quella dei vaccini con Rna messaggero, attestata al 95%, mentre quello di AstraZeneca è al 70%. Ciascun tipo di vaccino è stato sperimentato su decine di migliaia di persone adulte (sopra i 16 o i 18 anni).

Non sono ancora disponibili vaccini anti-Covid per l’età pediatrica. Le sperimentazioni su bambini e preadolescenti sono cominciate da poco. L’organismo dei bambini e ragazzi ancora non completamente sviluppato, infatti, è diverso da quello degli adulti. Dunque i vaccini, come i farmaci, richiedono una sperimentazione a parte.

Informazioni più approfondite sulle caratteristiche dei vaccini Covid le trovate sul sito web della Ausl del Veneto, su quello dell’Ospedale Bambino Gesù, sul sito di SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e naturalmente sulle FAQ di AIFA.

Che ne pensate unimamme di questo impegno di Chiara Ferragni per i vaccini?