Naike Rivelli realizza dipinti intimi molto particolari insieme a sua madre, l’attrice Ornella Muti.

Unimamme, dopo una pausa di qualche mese torniamo a parlarvi della famiglia di Ornella Muti.

Avevamo infatti lasciato l’attrice Ornella Muti e la figlia primogenita Naike Rivelli, a piangere la scomparsa di Ilse Renate Krause, madre della Muti e nonna di Naike, deceduta a metà ottobre.

A questo lutto si era aggiunto anche il dolore per la morte del marito di una delle figlie della Muti, Andrea Longhi, sposato con Carolina.

Dopo essersi lasciate alle spalle questi eventi luttuosi madre e figlia hanno deciso di darsi a qualcosa di più leggero.

Ornella Muti e Naike Rivelli: simpatico passatempo

E infatti, sul profilo Instagram di Naike Rivelli, nota anche con lo pseudonimo di Nayked, ha postato un video in cui madre e figlia si dedicano a una forma d’arte molto particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Nel filmato vediamo Naike Rivelli, 46enne attrice, cantante, esperta di yoga e grande fan del naturismo, diventare anche artista.

Insieme a lei, intenta a darle una mano per la realizzazione della sua opera, c’è mamma Ornella che sorride divertita.

Naike, indossa una maglietta a maniche lunghe, con lu lunghe gambe nude e un paio di scarpe coi tacchi rosse ai piedi, è in piedi, mentre la madre le avvicina un foglio.

Naike spiega: “devi avere il pelo perché se non hai il pelo non puoi fare l’arte della vulva. Voi ragazze tutte depilate non potete fare la Vulva Art, le donne come un tempo, come Dio le ha create, cioè come me, possono“.

La Vulva art, per chi non lo sapesse, sta nel dipingere un quadro usando le parti intime. Mamma Ornella, ridendo, ha assecondato la figlia premendo un foglio bianco sul pube della figlia su cui precedentemente aveva messo un po’ di vernice con un pennello.

Il risultato, mostrato fieramente a favore di telecamera, è un disegno astratto con tanti riccioletti.

Il filmato prosegue mostrando altre opere realizzate con la stessa tecnica di cui Naike è chiaramente molto soddisfatta.

Il video, postato ieri, ha già ricevuto 54 mila visualizzazioni e 578 commenti, tanti criticano questa pratica e soprattutto la partecipazione di Ornella Muti, qualcuno invece scrive: “siete troppo forti”.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questa pratica?