Ornella Muti, il suo dolore più grande: “vedere mia figlia così è dura”

Ornella Muti sta vivendo un momento molto difficile, ha deciso di parlarne.

Per l’amata attrice Ornella Muti questo non è un periodo facile, a causa di alcuni gravi lutti.

Ornella Muti confessa il dolore

Tutta la sua famiglia sta vivendo un momento di dolore, che l’attrice ha deciso di condividere.

LEGGI ANCHE: SILVIA TOFFANIN IN LACRIME A VERISSIMO PER MAMMA GEMMA “TI AMO”

La Muti ha raccontato quanto sta accadendo a Oggi è un altro giorno,ospite di Serena Bortone. Purtroppo, in questo periodo Ornella Muti ha perso la mamma: Ilse Renate Krause, scultrice novantenne venuta meno poche settimane fa e il genero e marito della figlia Carolina Fachinetti.

LEGGI anche: FRANCESCO TOTTI: L’ADDIO SOCIAL A PAPA’ ENZO COMMUOVE I FAN

L’attrice è da sempre molto legata alla sua famiglia, alle figlie: Naike Rivelli, la primogenita, Carolina e Andrea, nati dall’amore per Federico Fachinetti. La Muti quindi ha ammesso: “Il dolore più grande è stato vedere mia figlia Carolina stare male il suo compagno è andato via a causa di una terribile malattia. In quei giorni abbiamo riscoperto la centralità della famiglia, abbiamo compreso che ognuno avrebbe sempre potuto contare sull’altro”.

Andrea Longhi, il marito di Carolina, è morto a causa di un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato nel 2017. Carolina è così rimasta solo con due bambini ancora molto piccoli: Alessandro e Giulia, di 3 e 5 anni. In occasione di questi lutti la famiglia si è mostrata molto unita.

leggi anche: FRANCESCO RENGA COLPITO DA UN GRAVE LUTTO “ADESSO è UN ANGELO”

Ne ha parlato anche la Muti. “Per me è molto difficile condividere i dolori, è difficile condividere la normalità, ma io mi sento normale […] Del dolore e del dramma non ne posso parlare perché morirei subito, ma per me vedere mia figlia così toccata è molto dura. Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia”. Ornella Muti ha esteso il discorso alla mamma aggiungendo: “è come se fosse andata via una parte di me. Quella di non essere più figlia è una strana sensazione, ma rimangono i suoi insegnamenti di cui vado orgogliosa e, proprio grazie a quelli, è come se fosse ancora qui“.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato a Oggi è un altro giorno?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.