Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, la festa per i 3 mesi di Blu Jerusalema | VIDEO

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno festeggiato i primi tre mesi della loro piccola, ma non tutto è andato come volevano.

Il 27 gennaio la figlia di due personaggi dello spettacolo molto noti soprattutto sui social ha festeggiato i suoi primi tre mesi di vita. Sitiamo parlando di Blu Jerusalema la meravigliosa figlia di Gianluca Vacchi e di Sharon Fonseca.

La coppia da quando ha annunciato che stavano aspettando un bambino ha iniziato a cambiare il loro modo di farsi vedere dai fan. Hanno iniziato a condividere più aspetti della loro vita privata e soprattutto più foto e video con l’ultima arrivata.

In occasione dei tre mesi di Blu Jerusalema hanno entrambi pubblicato delle foto molto dolci e tenere.

La festa per i tre mesi della figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Con la paternità sembra proprio che l’imprenditore bolognese, Gianluca Vacchi abbia deciso di cambiare la sua vita. Papà tenero, presente ed affettuoso non si stanca mai di prendersi cura della sua piccolina. In occasione dei suoi tre mesi ha pubblicato un’altra foto molto tenera nella quale si mostra super elegante con in braccio la piccola Blu Jerusalema che dorme: “Pensando al futuro” ha scritto accanto alla nuova foto.

Come per tutte le altre foto e video che ha condiviso con i suoi fan, anche questa è diventata subito virale, raggiungendo subito mezzo milione di like in un paio d’ore.

Da parte sua anche la bellissima neomamma che da quando ha partorito ha voluto mostrarsi anche al naturale senza nascondere i suoi “difetti” del post parto, ha raccontato di aver dovuto cambiare i suoi piani per celebrare la figlia per un motivo molto tenero. In programma c’era una foto di famiglia, ma l’influencer ha deciso di rimandare lo scatto per non svegliare la sua bambina, condividendo il suo pensiero in una stories: “Volevo fare una foto speciale per i suoi 3 mesi, ma il sogno ci ha catturati e beh, questa è la realtà e vi dico che è più bella“, il tutto mentre si vede sua figlia che si gode un pisolino tra le sue braccia.

Nella storia successiva la modella venezuelana ha anche ripostato la foto di Vacchi con una didascalia molto tenera: “Nessuno mi ha detto che uno dei momenti più belli della maternità è vedere il tuo partner diventare padre“.

Inoltre ha postato anche una foto di quando era incinta con la didascalia: “Tre mesi fa avevo la pancia piena di amore e speranza ❤️ ora ho tutto il mio mondo nelle mie mani. Incredibile come il tempo vola onestamente… ora capisco tutto quello che ho sentito dai genitori su questo momento“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blu Jerusalema Vachi 👑👸 (@blu_jerusalema_vachi_fonseca)

E’ vero quando si ha un bambino il tempo vola, le ore i giorni passano velocemente e li vediamo crescere sotto i nostri occhi, affrontare le loro prime sfide ed i loro primi successi.

Anche il nonno materno della piccola Blu Jerusalema ha pubblicato con la tenera foto con a piccola: “Ho sentito molte volte dire: “i nipoti si amano più dei figli”. Amo i miei tre figli da qui al paradiso, amo Blu J. da qui al paradiso e un po ‘più in alto“.

Voi unimamme come avete festeggiato i tre mesi dei vostri piccoli? Da quando sono diventati genitori la coppia social vi piace di più?