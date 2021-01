Il 29 gennaio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Costanzo. Scopriamo il significato del nome e la storia del santo ricordato oggi.

Il nome che deriva dal verbo latino Constare (restare fermo, non cambiare) e significa quindi “fermo”, “costante”, “tenace”, era molto diffuso nel Medioevo.

Chi porta questo nome ha un carattere determinato, onesto e sincero. Amante della natura e degli animali.

Varianti del nome:

Costante

Costantino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 1

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: rame

Santo del giorno: San Costanzo di Perugia

Per quanto riguarda il santo, il 29 gennaio si festeggia San Costanzo di Perugia che è stato il primo vescovo di Perugia, nel II secolo dopo Cristo, martirizzato durante le persecuzioni di Marco Aurelio verso i cristiani.

Divenuto vescovo molto giovane, secondo quanto narrato, viene portato di fronte al console Lucio e, non avendo rinnegato la sua fede, è stato flagellato e poi rinchiuso nel calidarium delle Terme Romane, e immerso nell’acqua bollente, ma ne esce indenne. Alla fine viene decapitato con una spada.

Una tradizione prevede che ogni anno, il 29 gennaio, in occasione della festa di San Costanzo, le giovani ragazze nubili vadano nella chiesa dedicata al Santo per trarre buoni auspici per il loro matrimonio.

Qui i fidanzati devono osservare i giochi di luce riflessi nell’immagine del Santo e se San Costanzo farà il classico “occhiolino” allora il matrimonio è imminente, entro l’anno.

Un’altra tradizione riguarda invece un dolce, il “Torcolo di San Costanzo” a base di cedro, uvetta, pinoli e anice e a forma di anello, simbolo di unione per le coppie che confidano nella benedizione del santo.

