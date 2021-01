Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda il 31 Gennaio, dopo il suo intervento al Grande Fratello Vip, Walter Zenga è stato intervistato: “Ecco la verità sui miei figli”.

L’ex leggenda del calcio Walter Zenga è tornato alla ribalta a causa delle accuse che i figli gli hanno rivolto nelle ultime settimane. Più di una volta, infatti, i figli lo hanno accusato di essere stato un padre assente e incurante: queste accuse, inoltre, sono state ribadite anche dal figlio Andrea, concorrente al Grande Fratello Vip.

Per rispondere alle accuse, Zenga è volato in Italia da Dubai dove si trova per lavoro e, durante un confronto al Grande Fratello Vip ha cercato di fare un pò di chiarezza con il figlio Andrea Zenga. Questo confronto, in diretta, si è concluso con l’invito da parte dell’uomo di parlarne a quattro occhi, alla fine del programma e lontano dalle telecamere.

Seduto sul divano di Live – Non è la D’Urso, Walter Zenga ha finalmente risposto alle accuse raccontando la sua verità in merito a quanto raccontato dai figli e mettendo chiarezza in questa vicenda. Ecco cosa ha detto.

Live Non è la D’Urso, la verità di Walter Zenga: “Ecco cosa è successo con i miei figli”

Invitato in studio dalla conduttrice Barbara D’Urso, l’ex leggenda del calcio ha lasciato Dubai per arrivare in Italia e fare finalmente chiarezza sulla vicenda che vede protagonisti i suoi figli. Nelle scorse settimane, infatti, in diversi salotti televisivi, il figlio Niccolò ha raccontato delle grandi assenze del padre nella sua vita.

Le accuse partite da Niccolò, inoltre, sono state ribadite dal fratello Andrea che è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e che, lo scorso venerdì, ha potuto avere un confronto con il padre. “Quando uscirai ne parleremo a quattro occhi, lontani dalle telecamere“, si era concluso il confronto tra il padre e il figlio in lacrime.

“Sono orgoglioso di mio figlio che, a 28 anni, sta facendo un percorso meraviglioso al Grande Fratello Vip e sta mostrando tutta la sua grinta“, ha cominciato il calciatore intervistato dalla bella conduttrice. L’uomo infatti, si è mostrato fiero del figlio che ritiene più simile a lui nel carattere e nella forza.

Walter Zenga si è dichiarato colpevole dei litigi avuti con i figli e che, a causa del suo lavoro che lo porta spesso in giro per il mondo, non c’è stata continuità nei rapporti con i due figli ma che il suo amore nei loro confronti non è mutato.

L’intenzione dell’uomo, ribadita anche da Barbara D’Urso, è quella di riabbracciare i figli e di chiarire lontano dai media e dalle telecamere che, spesso, si sono scagliati con troppa cattiveria e veemenza nei suoi confronti. “Mettetevi nei miei panni“, ha affermato, “a Dubai ho altri due bambini di cui uno di 11 anni, dite che sono un padre indegno ma queste affermazioni mi feriscono molto e chi ha parlato senza conoscermi dovrà smentire“.

Dal canto suo, Walter è chiaramente un uomo che ama molto i suoi figli ma che, probabilmente a causa della freddezza del suo carattere, si mostra troppo chiuso nei loro confronti. “Spiegherò ai miei figli la mia verità, sia chiaro, la mia verità e non la verità assoluta“, ha così concluso.

E voi Unimamme, eravate al corrente di questa vicenda? Che ne pensate?