Il nuovo Dpcm entrato in vigore domenica 31 Gennaio segna la riapertura dei musei, ecco in quali Regioni si potrà tornare a visitare mostre e monumenti.

Con il nuovo Dpcm del 31 Gennaio si è deciso che nelle regioni gialle è consentita la riapertura dei musei. Ad oggi sono entrate in zona gialla: l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, Le Marche, il Piemonte, il Veneto, la Valle d’Aosta, il Lazio e, infine, la Lombardia. Mentre, restano in zona arancione: la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, l’Umbria e Bolzano.

Riaprono i musei: ecco dove

Già a partire dal prossimo martedì, nelle regioni gialle, i musei riapriranno fino a venerdì sempre prevedendo l’ingresso contingentato e il distanziamento sociale. I week end, invece, saranno tenuti fuori dalla riapertura.

La riapertura dei musei è una buona notizia, dopo che i rappresentati dei musei di arte contemporanea si erano espressi in maniera critica contro la chiusura, inviando una lettera al Presidente Giuseppe Conte e a Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali. Secondo i rappresentanti dei musei, infatti, l’indice di contagio non può più essere l’unico fattore a determinare la chiusura o anche la riapertura dei musei.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS | 10 MUSEI DA VISITARE RESTANDO A CASA | FOTO

Un altro elemento utile da prendere in considerazione, infatti, è la densità della popolazione e la media dei visitatori durante l’anno.

Le mostre in programma dopo la riapertura dei musei

Ecco l’elenco delle mostre previste in tutta Italia:

Nella regione Lombardia, presso l’Hangar Bicocca è in programma la mostra di Chen Zhen fino al 21 febbraio. Al Museo Novecento, invece, fino al 14 Febbraio, sono in corso le personali di Franco Guerzon e il Premio Acacia Loris Cecchini.

In Emilia-Romagna, ci sono diverse attività previste da parte del Part di Rimini, dalla Fondazione Modena Arti Visive e altre istituzioni.

In Piemonte, presso il Castello di Rivoli è prevista la mostra dedicata a Claudia Comte e diverse iniziative.

Per quanto riguarda la regione Lazio, a Roma, si ritornerà al Colosseo, al Foro Romano e al Palatino. L’apertura al pubblico è prevista dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 e fino alle 16.30, con l’ultimo ingresso previsto per le 15.30.

Ovviamente, in ogni caso, i visitatori dovranno essere muniti di mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura, con termoscanner.

LEGGI ANCHE: SECONDE CASE E NUOVO DPCM: LE RISPOSTE AI DUBBI