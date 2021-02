Una bambina di 5 anni è rimasta orfana di padre e madre perché ha perso i genitori in un tragico incidente. La reazione di amici e parenti per aiutarla e l’appello.

Tragedia in montagnaI genitori di Martina, questo è il nome della piccola rimasta orfana, hanno trovato la morte in una bellissima giornata soleggiata che si è tramutata, purtroppo, in una tragedia. Mamma Valeria, di 35 anni, e papà di Fabrizio, 40 anni, nella giornata di domenica, hanno lasciato la loro piccola Martina di soli 5 anni.

Il tragico incidente sotto gli occhi di una bambina di 5 anni

Valeria e Fabrizio erano usciti insieme a Martina, e ad una comitiva di amici, per una passeggiata. Ad un certo punto si sono ritrovati lungo una strada sterrata, nella zona del Passo della Presolana, frequentata soprattutto durante il periodo estivo.

Il gruppo si è ritrovato di fronte a un canale ghiacciato. La mamma della piccola ha cercato di attraversarlo ma è scivolata. Il marito Fabrizio, allora, ha tentato in vano di salvarla, afferrandola per il braccio, ma è finito per scivolare anche lui. Sono precipitati insieme, cadendo in un canale tra rocce e ghiaccio.

Valeria lavorava come impiegata nel settore finanziario, Fabrizio per una casa farmaceutica. Erano già stati al Passo della Presolana, essendoci stati già altre volte, nonostante questo, domenica è accaduta la tragedia.

Uno dei soccorritori, Gianluca Dovina, ha spiegato che quando ha raggiunto, insieme ai suoi colleghi la bambina e la coppia di amici, due di loro si sono calati nel dirupo per raggiungere i genitori, mentre lui è rimasto con Martina e i due amici. A lui spettava il compito di condurli via da lì, ma non ne volevano sapere. “La bambina mi diceva che voleva aspettare la sua mamma e il suo papà”, ha spiegato Dovina.

La raccolta fondi dopo il dramma che ha colpito Martina

La coppia di genitori è precipitata per più di 300 metri e, fatto ancor peggiore, sotto gli occhi della loro piccola, di appena 5 anni. Attualmente, la bambina è sotto shock per aver assistito alla morte degli amati genitori.

Leggi anche: BAMBINA DI 4 ANNI RIMASTA ORFANA TIENE IN VITA IL FRATELLINO DI POCHI MESI PER 3 GIORNI – FOTO

Martina non è sola, subito dopo il dramma, infatti, sono già stati raccolti più di 197 mila euro su 250 mila come obiettivo, grazie alla generosità di amici e conoscenti di Valeria Coletta e Fabrizio Marchi.

Sul sito dove è stata lanciata la raccolta fondi, si legge la motivazione: “Questa raccolta nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto fosse“.

Sempre sul sito si precisa che il ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia della piccola Martina per sostenerla nel suo percorso di vita e aiutarla ad avere un futuro migliore.

Leggi anche: BAMBINA DI 3 ANNI “CAMMINA SULLE SUE GAMBE” GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’ | FOTO

Se volete donare anche voi ed aiutare la piccola Martina ad affrontare al meglio questa tragedia, cliccate qui per accedere a Gofundme.

Unimamme già avevate appreso la notizia della tragica morte di questa coppia di genitori?