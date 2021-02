In Sri Lanka è stato approvato un provvedimento importantissimo per le donne e per combattere i tabù legati al ciclo mestruale: il governo del Paese fornirà gratis gli assorbenti alle studentesse.

Molti Paesi in Europa, come in Scozia, hanno assicurato alle donne e alle studentesse forniture completamente gratuite di assorbenti igienici. Dall’altra parte del mondo, invece, in Paesi come l’India, il Nepal, alcuni Stati del Sud America, in Cina e in Sri Lanka, il ciclo mestruale è ancora visto come qualcosa di sporco, impuro, un problema da nascondere.

Lo stigma e l’alone di mistero e di vergogna che, in questi Paesi, circondano “quei giorni lì”, sono aggravati dalla scarsa attenzione all’uso di prodotti igienici appropriati da parte delle donne a cui, molto spesso, non possono neanche accedervi.

Secondo uno studio condotto da Unicef, più de 50 % delle ragazze intervistate ha riferito di non voler andare – o di non potere andare – a scuola nei giorni delle mestruazioni, mentre il 37% ha dichiarato di perdere almeno due giorni di scuola al mese.

In particolar modo, in Sri Lanka, molte donne durante i giorni del ciclo utilizzano ancora delle fasce di tessuto cucito a mano: per ovviare a questo problema di precarietà igienica, attraverso un’iniziativa il governo del Paese ha deciso di fornire gratuitamente gli assorbenti igienici a tutte le studentesse.

Lo Sri Lanka abbatte i tabù: assorbenti gratis per tutte le studentesse

Le mestruazioni sono un aspetto fondamentale nella vita di una donna: un evento che, mensilmente, le accompagnerà per almeno quarant’anni della loro vita. Tuttavia, sono molti i Paesi in cui questo processo del tutto naturale è considerato ancora uno stigma e un tabù difficile da trattare.

In molti Paesi in via di sviluppo essere donna significa ancora essere “impura” per qualche giorno al mese: alcune donne non sono ammesse ai templi per pregare perché neanche Dio ascolta le preghiere di una donna con le mestruazioni; altre, in contesti estremi, vengono addirittura allontanate.

I problemi legati alle mestruazioni, in molti Paesi, riguardano soprattutto le studentesse che, per ragioni economiche, non possono accedere a molti prodotti d’igiene fondamentali come, ad esempio, gli assorbenti igienici. In questi Stati, tra cui lo Sri Lanka, ancora oggi molte adolescenti si assentano da scuola per nascondere il disagio legato al dover contenere il flusso con gli stracci.

In Sri Lanka, in particolar modo, gli assorbenti igienici hanno prezzi esorbitanti: questo è colpa anche dell’elevata tassazione che affligge i prezzi di questi prodotti indispensabili. La situazione che si viene a creare, dunque, è simile a quella italiana: tuttavia la popolazione dello Sri Lanka vive una situazione di disagio economico estremo.

Proprio in questo Paese, dove solo il 30% delle donne ha accesso a tamponi e assorbenti, il governo ha deciso di adottare una misura necessaria: fornire gratuitamente alle oltre 800.000 studentesse assorbenti di produzione locale.

Questa misura permetterà alle studentesse di vivere con più serenità questa condizione naturale e di assentarsi meno da scuola. Non solo più partecipazione alle lezioni scolastiche: utilizzare vecchi stracci per contenere il flusso mestruale è una pratica d’igiene scorretta che mette a repentaglio anche la salute.

Tra le donne dello Sri Lanka, ad esempio, il cancro cervicale è il secondo più diffuso: dotare le giovani di assorbenti igienici e avviarle a queste buone pratiche, porterà benefici anche alla salute femminile.

E voi Unimamme, avevate già sentito di questa iniziativa? Che ne pensate?